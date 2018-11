ATENȚIE, STUDIU ȘOCANT - Toți cei care au această greutate corporală riscă să moară Indicele de masa corporala (IMC) mare, dar si o valoare prea mica a IMC sunt asociate unui risc ridicat de deces din cauze diverse, conform concluziilor unui studiu publicat recent de Facultatea de igiena si medicina tropicala din Londra (LSHTM), citat joi de Xinhua, scrie Agerpres. Studiul, realizat de oameni de stiinta de la LSHTM, a analizat asocierea dintre IMC si riscul general de deces si ca urmare a unui spectru larg de cauze. In total, 3,6 milioane de persoane si 367.512 decese au fost incluse in aceasta analiza. IMC este un indicator derivat din greutatea unei persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de masa corporala (IMC) mare, dar si o valoare prea mica a IMC sunt asociate unui risc ridicat de deces din cauze diverse, conform concluziilor unui studiu publicat recent de Facultatea de igiena si medicina tropicala din Londra (LSHTM), scrie agerpres.ro.

- Indicele de masa corporala (IMC) mare, dar si o valoare prea mica a IMC sunt asociate unui risc ridicat de deces din cauze diverse, conform concluziilor unui studiu publicat recent de Facultatea de igiena si medicina tropicala din Londra (LSHTM), citat joi de Xinhua. Studiul, realizat de oameni de stiinta…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de otel din statul indian Chhattisgarh (centru), au indicat oficiali, citati de agentia Xinhua preluata de Agerpres. Explozia a avut loc la Bhilai Steel Plant, fabrica de otel, proprietate…

- Tragicul accident produs duminica pe DN1, la km 94, pe raza localitații Cornu, a avut drept cauza patrunderea pe contrasens, dupa cum informeaza Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Va reamintim ca trei autoturisme au fost implicate in acest accident, in aceste mașini aflandu-se in total, 12 persoane,…

- Cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite, vineri, in urma unei scurgeri de monoxid de carbon intr-o centrala electrica aflata in provincia Gansu din nord-vestul Chinei, a relatat agentia Xinhua, citata de Reuters.

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce exacerbeaza alte probleme existente,...

- Tendoane prelevate de la canguri sunt testate in Australia spre a fi utilizate in cadrul interventiilor chirurgicale de inlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umarului, tratament revolutionar de care ar putea beneficia in special sportivii predispusi la astfel de accidentari, relateaza…