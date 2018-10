Atentie! Stresul iti poate afecta memoria si iti poate micsora creierul! Stresul iti poate afecta unul dintre cele mai importante organe. Mai exact, stresul poate micsora creierul si iti poate afecta grav si memoria, au descoperit oamenii de stiinta. Efectele de reducere a creierului din cauza stresului, identificate la persoanele in jurul varstei de 40 de ani fara dementa, s-au dovedit a fi declansate de cortizol. Nivelurile ridicate ale hormonului de stres ar putea fi un semnal de avertizare timpuriu pentru dementa, sugereaza studiul. Pentru cercetare, oamenii de stiinta condusi de dr. Justin Echouffo-Tcheugui au studiat 2231 de persoane cu varsta medie de 49 ani… Citeste articolul mai departe pe caplimpede.ro…

Sursa articol si foto: caplimpede.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dronele au devenit o unealta necesara in „arsenalul” oricarui fotograf sau videograf profesionist, cat si in cel al creatorilor de continut de ocazie, preturile din ce in ce mai mici si performantele din ce in ce mai mari facand decizia de achizitie destul de usoara. In ciuda limitelor pentru aceste…

- Acum, Venus planeta relatiilor, iubirii si armoniei este retrograd in Scorpion pana la finele lunii octombrie, iar Mercur, planeta gandurilor si comunicarii, este tot in Scorpion, tot pana pe 31 octombrie. Ultima saptamana traita sub armonia zodiei Balantei incepe frumos.Luni…

- Institutul pentru Probleme Biomedicale din cadrul Academiei Ruse de Științe a a lansat o cercetare cu privire la influența gravitației zero asupra corpului uman in timpul zborurilor catre Luna și inapoi. Aproximativ 20 de persoane vor participa la acest studiu, care va dura doi ani.

- Accidentul in care a fost implicat coloana prezidentiala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost surprins de o camera de bord a unei masini aflate in trafic in momentul impactului dintre camionul care intra pe contrasens si autoturismul din coloana oficiala.

- Vara anului 2018, care este pe cale sa se incheie, a fost, fara doar și poate, una atipica. Ploile torențiale care au maturat numeroase regiuni in luna iulie, temperaturile scazute, care au depașit cu greu 30 de grade, doar in luna iulie, și faptul ca meteorologii n-au emis pana acum nici macar o avertizare…

- Amestecarea bauturilor energizante cu alcoolul poate inrautati efectele negative ale consumului compulsiv de bauturi alcoolice, conform unui studiu recent. O echipa de oameni de stiinta a ajuns la concluzia ca aceasta combinatie poate diminua capacitatea de comunicare sociala si abilitatea de a resimti…

- Efectele valului de caldura extrema continua sa fie resimtite din plin in mai multe zone din Europa. Oamenii de știința avertizeaza ca, doar peste cateva decenii, ar putea avea loc o schimbare rapida a climatului și Pamantul s-ar putea transforma intr-o "sera",

- Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe zone din lume, iar estimarile oamenilor de știința sunt sumbre, intrucat schimbarile climatice vor aduce multe decese, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marți, trasmite Reuters.