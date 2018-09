Atenţie, stâlpi pe trotuar! Dar ce te faci, ca pieton sau biciclist, cand in mijlocul unui astfel de trotuar dai de cate un stalp din 50 in 50 de metri? Desigur, il feresti. Cu conditia sa circuli cu mare atentie. Cei care trebuie sa faca fata zi de zi acestei provocari sunt satenii din Galsa, comuna Siria. Cei care nu sunt nevoiti sa-l strabata se minuneaza doar de nastrusnicul trotuar… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

