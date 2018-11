Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata banda nr 2 astazi, intervalul orar 10:00 16:00, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash;Ptesti, sensul catre capitala, din cauza unor lucrari se executa marcaje rutiere pe tronsonul kilometric…

- Traficul rutier este blocat duminica dimineata pe DN2/E85 Roman - Bacau, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Horia, in care au fost implicate trei autoturisme, o persoana fiind grav ranita,...

- Traficul rutier este restrictionat, sambata, intre orele 7.00 si 18.00, pe Splaiul Unirii din Capitala, pe tronsonul cuprins intre Pasajul Mihai Bravu si Soseaua Vitan-Barzesti, pentru desfasurarea concursului de mountain bike Bucuresti MTB Race.

- Circulatia este oprita, vineri dupa-amiaza, pe ambele sensuri ale autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 69, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui incendiu de vegetatie...

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri si joi, intre orele 9,00 si 15,00, pe mai multe strazi din zona Ministerului Transporturilor, unde este programat un protest, anunta Brigada Rutiera a...

- Circulatia va fi închisa de marti pâna în 4 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul Bucuresti – Constanta, între Lehliu – Gara si Drajna, judetul Calarasi, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este ingreunata pe Autostrada A1 pe sensul Bucuresti – Pitesti, din cauza lucrarilor de inlocuire a glisierei de la kilometrul 12 si de colectare a nisipului din zona mediana de la kilometrul 102. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti sa ruleze cu atentie sporita si sa manifeste disciplina in trafic, intrucat luni, 27 august, pana la orele 18:00, la kilometrul 11+ 600 metri, la iesirea…