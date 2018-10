Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat, in Capitala, in perioada 13-14 octombrie, pe perioada derularii celei de-a 11-a editii a Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti, informeaza luni Bucharest Running Club...

- In lagatura cu desfașurarea lucrarilor de reparație, de astazi, 04.10.2018 pina la data de 08.10.2018, in perioada orelor 08:00 – 21:00, se suspenda traficul transportului rutier pe N.Dimo 38 pina la str.Cartușa 93 și str.Caucazului 128 pina pe str.N.Dimo 38, or.Durlești.

- In perioada 29 septembrie – 13 octombrie va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, colt cu strada Mihai Viteazul, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie a retelelor termice.

- Traficul rutier este restrictionat in centrul Capitalei, incepand de vineri seara, de la ora 17.00, si pana luni dimineata, la ora 6.00, pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului.

- Traficul rutier va fi restrictionat joi pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a...

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, pe Calea Victoriei, in perimetrul cuprins intre Biserica Sf. Vasile cel Mare si Parcul Nicolae Iorga, unde va avea loc procesiunea religioasa "Calea Sfintei Cruci - Scara...

- Traficul rutier va fi restrictionat in perioada 21-23 septembrie, in zona Parlamentului, cand va avea loc un eveniment cultural artistic denumit "Zilele Bucurestiului", in Piata Constitutiei, informeaza Brigada...

- Traficul rutier va fi restrictionat în Capitala, începând de sâmbata, de la ora 23:30, pâna duminica, la aceeasi ora, în zona Parcului Regele Mihai I (fost Herastrau), unde se va desfasura o