- Începând cu data de 6 aprilie 2019, pe strada Fabrica de Glucoza se va doar într-un singur sens, dinspre Șoseaua Petricani – Nod A3 spre Șoseaua Barbu Vacarescu.

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca avanseaza lucrarile la obiectivul de investitii Supralargire Fabrica de Glucoza, iar incepand de sambata, ora 8.00, se va institui sens unic intre Soseaua Petricani si Soseaua Barbu Vacarescu. Se va circula doar dinspre Soseaua Petricani – Nod A3 spre Soseaua…

- Pe DN 1 Ploiesti - Brasov, intre statiunile Predeal si Busteni, se circula in conditii de aglomeratie, fiind formate coloane pe sensul de coborare spre Ploiesti, informeaza duminica Centrul INFOTRAFIC din...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti sa conduca prudent, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase.Potrivit Infotrafic pe toata…

- Atenție șoferi! Inspectoratul Național de Patrulare al IGP anunța ca este ceața densa pe intreg teritoriul țarii.Dragi șoferi, conduceți cu prudența pentru a ajunge la locul destinat in siguranța.

- A inceput relocarea rețelelor de utilitați Lucrarile de largire a Șoselei Fabrica de Glucoza continua intr-un ritm alert. In ultimele doua luni, șantierul a avansat pana la faza relocarii rețelelor de utilitați dintre Șoseaua Petricani și Calea Floreasca. Din aceasta saptamana, sunt in curs lucrari…

- Joi, 10 ianuarie, are loc ceremonia oficiala de lansare a președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care traficul va fi restricționat pe mai multe strazi importante din București.

- Continua sa ninga in Maramures. Ceea ce ingreuneaza traficul pe sosele mai ales la orele amiezii. Cu putin timp in urma a mai avut loc un eveniment rutier, cauzat tot de zapada depusa pe carosabil. De data aceasta in sensul giratoriu de la Clubul Vacarilor, soferul unui TIR a pierdut controlul volanului…