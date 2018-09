Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, pana la jumatatea lunii noiembrie, circulația pe autostrada A1, pe sectorul de aproximativ 15 kilometri cuprins intre Soimus si Simeria, se va inchide pentru lucrari la jonctiunea cu lotul IV al autostrazii Lugoj – Deva.

- Puiul de leu care urma sa fie vandut ca animal de companie a ajuns la Zoo Timișoara, care nu are, insa, condiții pentru a-l ingriji pe termen lung. Desparțita de mama, mica felina a fost hranita cu lapte special, pentru ca era deshidratata. Intre timp, inspectorii Garzii de Mediu i-au amendat pe cei…

- Pretul RCA risca sa creasca din nou in aceasta iarna, potrivit Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI), daca va fi eliminat plafonul de 25% pentru cheltuielile administrative ale firmelor de asigurari.

- DN 73A se va inchide sambata, pe segmentul cuprins intre Rașnov și Zarnești, intre orele 7.00 – 19.00, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Motivul il constituie faptul ca se vor executa lucrari de inlocuire a placilor de beton armat la trecerea de nivel…

- Anunț important facut de reprezentanții Primariei Timișoara. Duminica, 5 august, intre orele 06.30 și 07.30, se va inchide temporar circulația pe Calea Martirilor, in ambele sensuri, pe segmentul dintre str. Constantin Prezan și Mureș. “Masura este necesara pentru efectuarea unor lucrari edilitare”,…

- La aproape 24 de ore de la incidentul cauzat de un șofer de autotren grabit care a intrat din plin in limitatorul de inalțime de la pasajul Jiul, provocand stricaciuni și zidului din apropiere, reprezentanții Primariei Timișoara anunța ca vor inchide complet circulația in zona pentru reparații.…

- Circulația rutiera pe Podul Vezii din Blaj, aflat in reabilitare, va fi inchisa de luni, 30 iulie 2018, pana vineri, 3 august 2018, in fiecare zi, intre orele 9:00 și 13:00. Motivul este dat de necesitatea efectuarii unor lucrari de ridicare a podului, informeaza administrația publica blajeana. In…

- Vești proaste aduse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. In primavara acestui an, s-a dat drumul la licitația pentru desemnarea unei firme care sa se ocupe de serviciile de dezinsecție in Timișoara. Doar ca o firma din județul Prahova a contestat licitația publica privind „Delegarea…