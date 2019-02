Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 2 zile, politistii si specialistii R.A.R. au verificat in trafic peste 10.000 de autovehicule. Politistii au aplicat 5700 de sanctiuni pentru defectiuni la sistemele de franare, directie, iluminare sau alte nereguli care puneau in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic, informeaza…

- Atenție mare pentru toți care foosesc tichetele de masa. Acestea sunt bonuri valorice folosite ca instrument de plata pentru produsele alimentare. Ele pot fi considerate cheltuiala deductibila, pentru angajat impozitandu-se cu 10%.

- Daca pana acum acest lucru era permis și nimeni nu avea ce sa va faca, din acest moment, in Codul Rutier au fost prevazute amenzi drastice daca veți fi prinși cu anumite obiecte in mașina.

- Șoferi, mare atenție! Daca pana acum acest lucru era permis și nimeni nu avea ce sa va faca, din acest moment, in codul Codul Rutier au fost prevazute amenzi drastice daca veți fi prinși cu anumite obiecte in mașina.

- La Pitești, telefonul mobil ii scapa pe șoferi de amenzi, atunci cand sunt in cautarea unui loc de parcare. Autoritatile au creat un site unde orice conducator auto poate vedea locurile de parcare unde are voie sa isi lase autoturismul, precum si locurile interzise.

- Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența privind circulația pe drumurile publice, OUG nr. 195/2002. Conform unui comunicat al

- Multe prevederi din noul Cod Rutier pentru 2019 se refera la obligațiile pe care le au pietonii in trafic și exista o mulțime de reguli pe care pietonii trebuie sa le respecte cand circula pe drumurile publice. Potrivit noului Cod Rutier, pietonii sunt obligati, atunci cand sunt in trafic,…

- Consumul de bauturi alcoolice in locurile publice (pe strada sau intr-un stadion, de exemplu) este interzis in Romania, iar daca esti prins consumand alcool in aceste locuri poti primi o amenda care poate varia intre 100 si 500 de lei, scrie avocatnet.ro. Citeste si Producatorii avertizeaza:…