- Ziua mondiala fara masini este marcata, anual, la data de 22 septembrie. Scopul imediat al Zilei mondiale fara masini este descurajarea, pe cat posibil, a circulatiei cu automobilul personal sau de serviciu, in favoarea deplasarii cu bicicleta, a mersului pe jos ori, in ultima instanta, a transportului…

- Primaria Capitalei a scos deja pe strazi platformele care vor ridica mașinile parcate neregulamentar. Un astfel de utilaj a fost prezent sambata la Baneasa, la BIAS, și a fost adus „pentru orice eventualitate”. Ridicarea mașinilor va incepe de luni, 26 august, scrie Mediafax.Una dintre cele…

- Primaria Capitalei a anunțat, marți, ca Municipalitatea va ridica 24 de ore din 24 mașinile parcate neregulamentar. Ridicarea va incepe de luni, 26 august, iar depozitarea se va face in doua locații. Și aici, programul va fi non-stop, iar mașinile pot fi recuperate la orice ora, anunța MEDIAFAX.„Subliniem…

- Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe A1 București – Pitești și A1 Sibiu – Deva. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu – Deva, sunt instituite urmatoarele restricții: – pe sensul de mers Deva-Sibiu, intre km 282 – 280+500m, se restricționeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata astazi, pâna la ora 19:00, pe prima banda, pe ambele sensuri, pe Autostrada A3 Turda – Gilau, între kilometrii 1 si 23, pentru aplicarea marcajelor rutiere.…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, pe DN 1, la intrarea pe Centura de Vest a Ploieștiului, sensul de mers spre București, din cauza unui sens giratoriu nou construit, care nu poate prelua valorile mari de trafic. Coloana de mașini are peste 10 kilometri.Potrivit Poliției…

- Traficul va fi restrictionat pe câteva artere din centrul Capitalei pâna duminica, între orele 20,30 si 22,30, când se va desfasura evenimentul "Simfonia Apei" în Piata Unirii -

- Mașinile parcate neregulamentar in București vor putea fi ridicate, dupa ce consilierii municipali din Primaria Capitalei au votat in sedinta CGMB de miercuri un proiect de hotarare in acest sens.