- 8000 de polițiști și 300 aparate radar Peste 8.000 de politisti vor actiona, zilnic, in perioada 31 martie - 2 aprilie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, cu peste 300 de aparate radar in intreaga tara, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii vor actiona cu peste…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autotrenuri, circulatia rutiera pe DN13 (E60) este momentan oprita pe ambele sensuri la iesirea din municipiul Brasov catre Sighisoara. Evenimentul a avut loc in jurul orei 07.10.

- In ultima saptamana, 39 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h. In perioada 12 – 18 martie, polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza in municipiul Pitesti si pe arterele din judetul Arges (in special cele judetene si comunale) sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile masinii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul Bucuresti – Lehliu al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta se semnaleaza fenomenul meteorologic freezing

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia, precum si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat actiunea preventiva "SEATBELT", avand ca obiectiv verificarea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor din partea carosabila, astazi pana in jurul orelor 15,00. Potrivit…

- Politistii sunt prezenti in scoli cu activitati de informare destinate celor mici. Si in cursul acestui an, continua in judet programul educativ - preventiv "Scoala sigurantei Tedi"- implementat la nivel national de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, in parteneriat cu Ministerul Educatiei…

- In ultima saptamana, 20 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cele mai mari viteze inregistrate au fost de 197 km/h, pe autostrada A3 Turda-Borș. In perioada 28 februarie — 4 martie…

- Barbatul banuit ca ar fi talharit, vineri, o agentie de pariuri sportive din Craiova a fost depistat de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, informeaza IGPR. "In urma activitatilor investigative desfasurate de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, a fost…

- Circulatie oprita pe A2, in 26 februarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta-Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti Constanta si A4 Ovidiu Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba. Carosabilul este umed si pe Autostrada…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a fost chemat la judecata de patru politisti. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Conform portalului instantelor de judecata, reclamantii sunt Daniel Sorin Iacob, Silvian Cernaian, Viorel Marcuta si Narciz Bejinariu. De partea cealalta, paratii…

- In ultima saptamana, 69 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km/h, pe autostrada A1. In perioada 5 – 11 februarie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei."La data de…

- Marți, 6 februarie 2018, politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat, de 62 de ani, cetațean italian, urmarit internațional. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de bancruta frauduloasa,…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 111 autovehicule si 42 de documente care faceau obiectul unor semnalari introduse in SIS. Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de IGPR, in urma…

- Politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Politiei Romane, au facut 30 de perchezitii si au pus in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind infractiuni la regimul proprietatii intelectuale.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 94 si 120, pe banda 1 a sensului de mers catre Pitesti, se executa lucrari de asfaltare a carosabilului, astazi intre orele 10:00 ndash; 16:00. Politistii le recomanda…

- Potrivit ultimelor informații venite de la Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Politiei Romane, traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri au efectuat, atat in municipiu cat si pe raza judetului Arad, mai multe actiuni, avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 423 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat opt infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit sapte dosare penale care au vizat conducerea…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes, sprijiniti de politistii de investigatii criminale, l-au depistat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din Sebes, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 742 de persoane, 87 de autovehicule si 33 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Un barbat care a incercat sa comita o talharie in Germania a fost prins de polițiștii Secției 8 Rurale Deta. Tanarul de 25 de ani, din Denta, era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de tentativa…

- In ultima saptamana, 24 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 224 km h, pe autostrada A1, conform Politiei Romane. In perioada 8 14 ianuarie a.c.,…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Peste 1.200 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnul au fost verificate de Politia Romana, in ultimele doua saptamani. In urma activitatilor desfasurate, politistii au indisponibilizat aproape 400 de metri cubi de lemn, au aplicat 2.680 de sanctiuni contraventionale…

- Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți dimineața, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Intre kilometrii 265 si 276 si intre kilometrii 316 si 369 vizibilitatea este sub 50 de metri. ”Reamintim ca cea…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km/h, pe autostrada A2. In perioada 2 – 7 ianuarie a.c., politistii Brigazii Autostrazi…

- Barbatul de 76 de ani a fost lasat fara permis dupa ce a apasat pedala de acceleratie. Acesta avea o viteza de 131 de kilometri la ora in localitate. Barbatul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama ca a intrat in localitate. 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Luni dimineata are loc o actiune a polițiștilor rutieri pe DN 1 A Blejoi-Ploiestiori pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente. Politistii fac verificari, oprind autoturismele si autivehiculele care tranziteaza aceasta zona. La finalul actiunii va vom prezenta si rezultatele…

- Mai multe sectoare de drum, cu un risc sporit de accidente rutiere grave, vor fi supravegheate 24 de ore din 24 de catre ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Patrulare (INP). Printre acestea se numara cateva artere și intersecții din Chișinau, dar și mai multe trasee naționale.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier. Se pare ca un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni.Circulatia pe DN1 Bucuresti Ploiesti se desfasoara ingreunat pe un fir, alternativ la km 17, pe raza…

- Pentru ca cetatenii sa participe in siguranta la festivitatile ocazionate de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos Boboteaza , Sfantului Ioan Botezatorul, precum si a Craciunului pe rit vechi, aproape 900 de politisti vor fi in teren, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele importante.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu se coloane de autoturisme. De asemenea, se circula intens si intre Predeal…

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, informeaza IGPR. "In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la…

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.