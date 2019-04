Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta noapte, politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor actiona simultan, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala, anunta Politia Romana. Miercuri, 3 aprilie, intre orele 00.00 – 24.00, se va derula actiunea Speed Marathon, pentru reducerea numarului de accidente…

- La data de 30 martie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat, in Craiova, o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea de catre conducatorii auto a regimului legal de viteza. Politistii au aplicat 37 de ...

- Peste 500 de politisti romani s-au alaturat celei de-a XVII-a actiuni internationale RAILPOL, organizata simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru siguranta transporturilor feroviare. In zilele de 26 si 27 martie, statele RAILPOL participante au desfasurat controale in statii si…

- Politistii rutieri teleormaneni vor fi prezenti in cursul acestei saptamani pe soselele din judet pentru a verifica obligativitatea purtarii centurii de siguranta, masura ce trebuie respectata de catre toti ocupantii autovehiculelor. Politisti rutieri vor avea in vedere toate categoriile de autovehicule…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A1 Bucuresti Pitesti, traficul rutier este intens.De la kilometrul 16 500 de metri si pana la kilometrul 10 500 de metri, pe sensul de mers Pitesti catre Bucuresti, se circula in coloana.Se recomanda participantilor la…

- ARAD. Peste 40 de polițiști din cadrul Serviciului și Biroului Rutier au desfașurat, miercuri, 6 februarie, pe raza municipiului și județului Arad, o acțiune in trafic. In doar doua ore, aceștia au aplicat 113 amenzi in valoare de peste 48.600 de lei. Mai mult de jumatate dintre sancțiunile…