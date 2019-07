Atentie, soferi! Oprind nejustificat pe banda de urgenta, va expuneti pericolului si amenzilor usturatoare Politistii rutieri care patruleaza pe autostrazi au constatat ca zilnic, multi conducatori auto opresc nejustificat pe banda de urgenta, creand situatii periculoase.Din statisticile accidentelor rutiere produse pe autostrazi reiese ca sunt frecvente cazurile in care autovehicule oprite pe banda de urgenta au fost lovite de altele.Conducatorii auto care au provocat aceste accidente fie au fost neatenti sau obositi, fie nu au observat autovehiculele oprite. Pe banda de urgenta pot circula doar aut ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

