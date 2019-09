Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 51 de ani din orașul Braila a fost pacalita de un individ care a pretins ca este general în armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii 30.

- Atentie la metoda de inselaciune „acoperisul” sau „burlanul”! Fiti prudenti la cine apelati pentru a va face ….. Ofertele de reparatii ale acoperisurilor, jgheaburilor sau burlanelor de la casa, la preturi extrem de atractive, va pot transforma in victime. Politistii specializati in investigarea criminalitatii…

- Ofertele de reparatii ale acoperisurilor, jgheaburilor sau burlanelor de la casa, la preturi extrem de atractive, va pot transforma in victime. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au fost sesizati recent despre…

- Ample reparatii au loc in Baia Mare, afectand circulatia rutiera pe strada Gh. Sincai. Lucrarile au loc pe tronsonul cuprins magazinul Central si strada Teatrului. Circulatia rutiera se desfasoara prin spatele Minerului, prin Piata Pacii. Source

- Dupa „metoda accidentul" si falsa amenda pentru parcare a facut primele victime in Bucuresti. In lipsa locurilor de parcare, soferii care au parcat neregulamentar pe una din cele mai aglomerate artere din Capitala, Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitala, s-au trezit cu asa zise amenzi in geam, relateaza…

- Marți, 30.07.2019, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu – Ruse, pe sensul Ruse – Giurgiu. Lucrarile vor incepe marti, 30.07.2019, in jurul orei 11:00 si vor dura aproximativ 12 ore, dar pentru a se usca stratul de asfalt poaspat asternut si pentru a rezista…

- Escrocii folosesc metoda „bucla libaneza” in momentul in care oamenii iși scot salariile de la bancomat. Inițial, hoții monteaza la bancomat un mecanism care ‘inghite’ cardul și il blocheaza. Unul dintre cei care participa la inșelatorie sta deoparte, iar in momentul in care cardul este inghițit de…

- Poliția Romana atrage atenția asupra pericolului și ii indeamna pe toți cetațenii sa sune de urgența la 112 in mometul in care surprind un asemenea moment. Amenințarea este foarte mare!