Stiri pe aceeasi tema

- Noile prevederi ale Codului Rutier intra in vigoare de sambata. Astfel, cei care fac poze sau filmari in trafic vor fi pedepsiti cu 700 de lei amenda si chiar suspendarea permisului auto. COD RUTIER 2019. Noile prevederi intra in vigoare din 12 octombrie, atunci cand va fi…

- De sambata conducatorilor de autovehicule, tractoare, tramvaie aflate in miscare, dar si de vehicule care nu necesita permis de conducere le va fi interzis nu doar sa utilizeze, dar chiar sa tina in mana telefonul mobil si orice dispozitiv mobil cu functie de inregistrare ori redare text, foto sau video.

