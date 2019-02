Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe strada Tighina va fi suspendat pana la sfarsitul lunii martie.Masinile nu vor avea acces pe tronsonul cuprins intre bulevardul Ștefan cel Mare și strada 31 august.Pe aceasta portiune vor fi efectuate lucrari de reparatie.

- Aveti grija unde parcati, pentru ca, in saptamanile urmatoare, incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar, precizeaza Primaria.Autovehiculele care stationeaza sau sunt oprite neregulamentar vor fi ridicate, transportate, depozitate si eliberate de reprezentantii SC Confort Urban SRL.Politistii…

- Dupa ce mai multe tari din Europa de Vest au luat masuri impotriva masinilor pe motorina, acum, urmatoarea pe lista ar putea fi Romania. Curtea Europeana de Justitie ar putea sa ia masuri si fata de tara noastra din cauza emisiilor nocive prea mari ale autovehiculelor pe motorina.

- Municipalitatea lucreaza la un proiect prin care sa poata ridica masinile soferilor indisciplinati. Opozitia sustine insa ca ar trebui gasite solutii pentru construirea parcarilor si abia apoi ar trebui sanctionati...

- Mai exact, mașinile stationate ilegal „pe drumurile publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti vor putea fi ridicate, transportate, depozitate si eliberate, in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin prezenta hotarare”. Concret, soferii masinilor…

- Mașinile parcate neregulamentar ar putea sa fie, din nou, ridicate de catre angajații Companiei Municipale Managementul Transportului, conform unui proiect aflat in dezbatere publica pana pe 8 februarie.

- “Atentie, este un echipaj de politie lânga Piazza Sempione, controleaza masinile cu numar românesc!&" - pe retelele de socializare curg în ritm alert sute de mesaje ale românilor din Italia, care circula

- In noaptea de 3/4 decembrie 2018, doi barbați au fost prinși in flagrant de polițiștii locali in timp ce incercau sa fure piese de la un autoturism marca Trabant, aflat intr-o parcare din apropierea Spitalului Județean Deva. La adapostul intunericului, cei doi au demontat motorul, scaunul…