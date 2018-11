Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la nivelul municipiului Targoviste au avut loc doua acccidente de circulatie in care au fost implicati doi pietoni, victime pe trecerile de pietoni. Cauza a fost neacordare de prioritate. Unul dintre soferi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii le recomanda celor…

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 718 infractiuni si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata banda nr 2 astazi, intervalul orar 10:00 16:00, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash;Ptesti, sensul catre capitala, din cauza unor lucrari se executa marcaje rutiere pe tronsonul kilometric…

- Politistii au intervenit, ieri, la peste 2.600 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale persoanelor care au incalcat normele legale in vigoare. Potrivit Politiei Romane, la data de 8 noiembrie a.c., peste 10.600 de politisti au actionat,…

- Potrivit IPJ Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta, dinspre strada Baba Novac catre Stefanita Voda, se executa lucrari pe banda intai, in zona complexului comercial Maritimo, pentru inlocuirea unor conducte de apa.Politistii rutieri constanteni recomanda conducatorilor auto…

- Traficul rutier este restrictionat, sambata, intre orele 7.00 si 18.00, pe Splaiul Unirii din Capitala, pe tronsonul cuprins intre Pasajul Mihai Bravu si Soseaua Vitan-Barzesti, pentru desfasurarea concursului de mountain bike Bucuresti MTB Race.

- Vineri, 14 septembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au organizat si desfasurat o actiune pentru reducerea riscului de accidente rutiere pe sectoarele de drum aflate in competenta teritoriala. Au fost vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, impunerea unui climat…

- Politistii din Alba au depistat, pe parcursul a 5 zile, 644 de participanti la traficul rutier ce au incalcat normele legale privind circulatia pe drumurile publice. Fata de 22 de soferi, complementar amenzii, a fost luata masura suspendarii permisului de conducere. In perioada 20 – 24 august 2018,…