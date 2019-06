Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 19.00, pe strada Aurel Vlaicu se efectueaza lucrari de reparații ale carosabilului (turnare covor asfaltic). Avand in vedere aceste lucrari. circulația autovehiculelor se va desfașura, restricționat, pe cate o banda de circulație pe sens și, in anumite perioade de timp, traficul va fi deviat.…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca, începând de joi,13 iunie, a fost instituit sens unic de circulație pe strada Iugoslaviei, între strazile Vasile Lupu și Septimiu Albini, sensul de circulație fiind dinspre strada Vasile Lupu înspre strada Arieșului, respectiv…

- Urmare deciziei adoptate in cadrul sedintei Comisiei de securitate rutiera a municipiului Buzau intrunita in data de 07.03.2019, Primaria municipiului Buzau aduce la cunostinta schimbarea din data de 28.05.2019 a directiei de mers cu prioritate in intersectia strazilor Constitutiei si Prutului dupa…

- O mașina a ajuns in mijlocul Lacului din Noua in aceasta dupa amiaza. „Conform informațiilor primite, dupa ce a facut aprovizionarea la restaurantul Pescaruș, șoferul a uitat sa traga frana de mana sau sa o bage in viteza”, spune Sorin Toarcea, purtatorul de cuvant al Primariei Brașov. O firma specializata…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 47 ani, din municipiul Brașov. In fapt, la data de 10 mai 2019, in jurul orelor 15.30, in timp ce se aflau pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul, barbatul ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, miercuri, 24.04.2019, și joi, 25.04.2019, vor continua lucrarile pe strada A.I. Cuza. De Sarbatori, lucrarile vor fi oprite. Acestea vor fi reluate in data de 6 mai 2019. Pentru efectuarea…

- Circulatia la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse va fi intrerupta pe 19 aprilie, pe sensul de iesire din Romania, pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a unor lucrari efectuate in zona de granita de...

- Primaria Municipiului Constanta, prin S.C.Confort Urban, incepe sa traseze marcaje rutiere longitudinale si pietonale, pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul cuprins intre sensul giratoriu de la intersectia cu strada Alba Iulia, pana la intersectia cu DN3C. Diseara, incepand cu ora 22:00, se va inchide…