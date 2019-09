Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Mașinile vechi, interzise in centrul Bucureștiului. Cine are masina mai veche de 20 de ani, nu va mai putea intra cu ea in centrul Bucurestiului. Autoturismele non euro, EURO 1 si EURO 2 vor fi complet interzise acolo, iar, ca sa poata circula in restul orasului, proprietarii vor fi…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 25 august, ora 23:00 - 28 august, ora 05:00, va fi sistata circulația traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, in legatura cu organizarea in Piața Marii…

- Astazi, 17 august, politistii rutieri desfasoara activitati de prevenire si combatere a accidentelor de circulatie pe raza judetului Bacau. Astfel, un echipaj de politie rutiera se va afla pe DN 2, pe tronsonul Nicolae Balcescu-Cleja-Racaciuni unde... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Volvo Cars a anuntat, luni, chemarea a service a 507.000 de autoturisme din cauza unei defectiuni la motor care in cazuri extreme poate produce incendii, informeaza agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Compania Volvo Cars, detinuta de Grupul chinez Zhejiang Geely, a transmis ca a…

- Poliția aradeana este decisa sa combata eficient un prost obicei al unor șoferi: condusul sub influența alcoolului sau al altor substanțe care pot influența negativ siguranța traficului rutier. Pentru seara de sambata, ziua cand este sarbatorit Sfantul Ilie, prilej pentru purtatorii numelui acestuia…

- “Menționam ca traversarea pietonilor se va face prin acționarea butoanelor. Rugam conducatorii auto și pietonii sa circule cu prudența în zona menționata și sa respecte noile reglementari de circulație”, transmite municipalitatea.

- Cea de a IV a editie a Festivalului International de Teatru "Miturile Cetatii" debuteaza maine cu spectacolul "Carnavalul", care se va juca la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski, de la ora 19:00.Potrivit Primariei Constanta, peste 30 de teatre din tara si din strainatate participa la festivalul…

- Avaria unei conducte RAJA care subtraverseaza drumul national DN 39, avarie ce s a produs la km 12 200, stanga, pe banda 1, sensul de deplasare Eforie Nord Agigea, a determinat o subspalare a corpului drumului ce poate afecta siguranta traficului rutier in zona respectiva.Potrivit DRDP Constanta, din…