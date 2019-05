Atentie soferi! Continua ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar in Constanta Directia Generala Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale si actioneaza pentru respectarea normelor legale privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice precum si pentru mentinerea curateniei si protejarii mediului pe raza municipiului Constanta.In data de 29.05.2019, lucratorii institutiei cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice, ci ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul fluentei si sigurantei rutiere pe drumurile publice din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au constatat, in limita competentelor conferite de lege, un numar de 60 de incalcari ale normelor de circulatie rutiera, din care:…

- In data de 23.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au executat actiuni tematice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale in zonele in care este interzisa oprirea stationarea voluntara.Potrivit reprezentantilor…

- Politistii locali recomanda conducatorilor auto sa respecte prevederile legale in zonele in care este interzisa oprirea stationarea voluntara, in special in proximitatea statiilor destinate mijloacelor de transport public in comun, unitatilor de invatamant, trecerilor pentru pietoni, locuri special…

- Atentie soferi Politistii ridica in aceasta seara masinile parcate neregulamentar pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta.Masinile vor fi recuperate doar de utilizatorii de drept, in prezenta unui politist si dupa achitarea taxelor prevazute prin HCLM 399 2018: tarif ridicare masini 450…

- Directia Generala Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale si actioneaza pentru respectarea normelor legale privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice…

- La data de 3 aprilie a.c., in intervalul orar 15.00 ndash; 19.00, politistii din cadrul Sectiei 3 au desfasurat o actiune de prevenire a faptelor de tulburare a ordinii si linistii publice in zona de competenta.Astfel, au fost legitimate un numar de 36 de persoane, politistii aplicand 19 sanctiuni contraventionale…

- Masinile din Constanta vor fi ridicate incepand de vineri, 15 martie, daca sunt gasite parcate neregulamentar - avertizeaza municipalitatea. Recuperarea autovehiculelor costa o gramada de bani.

- Atenție, șoferi! De vineri, 15 martie, au inceput sa se ridice mașinile parcate neregulamentar. Amenzile au crescut considerabil și, mai mult, autoturismele care ajung in parcul auto ar putea sa fie vandute, anunța autoritațile.