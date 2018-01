Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto care circula cu mașina pe drumurile din România fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmând sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999.

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele importante.

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00

- Vești bune pentru specialiștii atelierelor care efectueaza inspecții tehnice perioadice (ITP) și vești proaste pentru proprietarii mașinilor mai vechi de 12 ani. Din 2018, primii vor avea mai mult de lucru, ceilalți vor plati mai mult pentru mașinile din posesie. ITP va trebui facuta…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in zilele de 24, 25 si 26 decembrie…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Potrivit unui proiect de act normativ care a fost promulgat recent prin decret prezidențial, automobilele mai vechi de 12 ani vor necesita anual ITP. Legea mai prevede ca La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care…

- Ministerul Sanatații din Romania au lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto, scrie Realitatea.net.

- "Legea privind garantarea pachetelor de servicii turistice reprezinta temeiul legal primar, temei ce va fi urmat de normele de aplicare, sub forma de Hotarare de Guvern. Doar agentiile de turism organizatoare care obtin pentru prima oara o licenta vor suporta contributia initiala, iar nivelul nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- De ce intarzie recepția lucrarillor pe Autostrada Sebeș - Turda. Explicațiile beneficiarului Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) susține ca a refuzat sa dea in exploatare loturile 3 și 4 din Autostrada Sebeș - Turda din cauza nerespectarii proiectului tehnic și a…

- TOP muzicieni cu cele mai mari venituri in 2017 | VIDEO Rapper-ul american Diddy ocupa prima pozitie in topul muzicienilor cu cele mai mari venituri in 2017, cu 130 de milioane de dolari, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes. „Sunt o persoana de conditie medie", declara…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in zilele de joi si vineri, potrivit prevederilor HG nr.1777/2004, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane,…

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca pe 30 noiembrie și 1 decembrie circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane este interzisa pe sectoarele de drum si in intervalele orare prevazute in tabelul de mai jos: Incalcarea…

- Poșta Romana va trimite șoferilor amenzile CNAIR. Poșta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat o licitatie organizata de Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13.000.000 de lei, cu o durata de 24 de luni. Posta Romana este asociata,…

- Posta Romana si Zipper Services S.R.L. vor primi de la CNAIR 13 milioane de lei in urmatorii 2 ani pentru a tipari si trimite acasa cetatenilor procesele-verbale prin care sunt instiintati ca sunt amendati din cauza neplatii rovinietei. Contractul priveste prestarea de servicii de imprimare, anvelopare…

- ANP: 732 de persoane, eliberate din inchisori ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu, iar 1.575, conditionat Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, pana duminica, au fost eliberate din inchisori, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 732 persoane. Totodata, 1.575…

- Circa 35% dintre incendiile produse la locuinte sunt cauzate de cosurile de fum defecte sau necuratate; Aceste incidente tragice, in care anual isi pierd viata in medie 190 de persoane, pot fi prevenite daca apelam la cosari; In ultimii cinci ani, in Romania, s-au produs in medie 6.200 de incendii…

- CNAIR SA informeaza clientii operatorilor de telefonie mobila ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemle informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18.11.2017 ora 14:00 – 19.11.2017 ora 22:00 exista posibilitatea ca emiterea…

- Zeci de mii de soferi risca amenzi de minim 2.000 de lei, incalcand fara stiinta prevederile legale, la circulatia pe un important drum national. Accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. Drumul in cauza, DN2, simbolizat si E 85, are o lungime de 333 kilometri si leaga localitatile Bucuresti, Urziceni,…

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) informeaza șoferii din Romania ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, in intervalul orar 01.00 – 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata/intrerupta ca urmare a unor lucrari…

- În perioada 26 octombrie – 4 noiembrie, în legatura ca efectuarea unor lucrari de reabilitare a infrastructurii rutiere la terminalul marfar al Biroului Vamal Sculeni din România, vor fi limitari de circulație prin postul vamal Sculeni. Serviciul Vamal recomanda…

- Dragnea: Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ironic ca in opinia sa seful statului ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, ca raspuns la intrebarea legata de schimbarea prerogativelor sefului statului…

- Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in situatia infiintarii/desfiintarii reprezentantei, impozitul datorat pentru anul de impunere se calculeaza proportional cu numarul de luni de functionare a acesteia si se declara in termen de 30 de zile de la data la care…

- Taxa pe reprezentanta, un bir de 18.000 de lei Orice reprezentanța a une persoane juridice straine datoreaza un impozit anual de 18.000 de lei, care se declara si se platește la bugetul de stat pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de impunere, potrivit noilor reglementari ale Codului…

- Marți, 24 octombrie, pe DN 7C (Transfagarașan), pe un sector de drum dintre Balea Cascada și Cartișoara, cuprins intre km. 126+000 – km. 135+000, circulația rutiera va fi inchisa pentru 25 minute la fiecare ora, intre orele 10:00 – 15:00. Potrivit reprezentaților CNADNR , inchiderea circulației pe sectorul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca în perioada 18 - 20 octombrie, un convoi agabaritic se va deplasa pe ruta Sibiu-Valea Oltului, pâna în Capatânenii Pamânteni.

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in perioada 18 – 20 octombrie se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: Sibiu – DJ106 – A1 – DN1 – Vestem – DN7 – DN7CC – Seaca – DN7 – Ramnicu Valcea – DN7 – Bascov – DN7C – Capatanenii Pamanteni.…