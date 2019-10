Atenţie şoferi! Ceaţa îngreunează traficul pe mai multe drumuri din ţară Ceata ingreuneaza traficul rutier pe mai multe drumuri din tara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca, in aceasta dimineata, traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa (vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri) pe mai multe drumuri din tara. Este vorba de judetele Braila, Buzau, Botosani, Constanta, Covasna, Calarași, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Sibiu, Valcea și Prahova. Fenomenul este intalnit și pe autostrazile A1, A2 și A3. „ Ceata impune din partea celor aflati la volan, dar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceața pentru București și 28 de județe, scrie Mediafax. Meteorologii avertizeaza ca, duminica, pana la ora 9.00, in București se se va semnala ceața care reduce vizibilitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 06.30 , traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri pe mai multe drumuri din judetele Braila, Buzau, Botosani, Constanta, Covasna,…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a ajuns la aproape 6000 de euro, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK și citat de incont.ro Potrivit analizei citate, județele Botoșani, Vaslui, Calarași și Giurgiu reprezinta polii extremi, cu…

- Administrația Naționala de Meterorologie a emis mai multe coduri galbene de ceața, valabile in aceasta dimineața in peste jumatate din țara. O parte dintre avertizari sunt valabile pana la ora 09:00, in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, in zone din judetele…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a crescut cu 18% in 2018, ajungand la 5.083 euro, de la 4.556 euro in 2017 și 4.181 euro in 2016, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK și citat de incont.ro Potrivit analizei citate, județele Botoșani,…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a crescut cu 18% in 2018, ajungand la 5.083 euro, de la 4.556 euro in 2017 și 4.181 euro in 2016, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK. Potrivit analizei citate, județele Botoșani, Vaslui,…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca in cazul de la Caracal se incearca acoperirea unor urme care duc spre clanuri mafiote cu legaturi la varful PSD.Citește și: Liberalii trec la blesteme. Ludovic Orban: 'Sa se aleaga praful și pulberea de PSD' ”Ce au vrut sa acopere si cine…