Vremea a fost inchisa. Pe arii extinse, indeosebi in cursul zilei, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregsitrat a fost de 1.8 l/mp, la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 90 km/h la Vf Iezer, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au […]