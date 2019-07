Stiri pe aceeasi tema

- Postarea unui șofer care atrage atenția ca a fost la un pas sa fie jefuit pe Autostrada A1 Sibiu – Deva a devenit virala pe rețeaua de socializare Facebook. In comentarii, mai mulți șoferi au spus ca s-au aflat in situații similare, pe aceeași autostrada. Reprezentanții Poliției Sibiu și cei ai Poliției…

- Madalina Neculai, tanara in varsta de 25 de ani care a suferit arsuri grave in timpului unui incendiu de la Sfantu Gheorghe, in noaptea de 14 spre 15 aprilie, a murit noaptea trecuta. Madalina Neculai a fost plimbata timp de 40 de ore de la un spital la altul in Romania, deși ea suferise arsuri pe…

- Sase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece tin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfasurat de BestJobs, una dintre cele mai…

- Poate ca ți s-a întâmplat de multe ori sa ți se aprinda becul în bord și sa cauți, speriat, cea mai apropiata benzinarie. Numai ca nu ai foarte mari motive sa intri în panica.

- Calin Popescu Tariceanu reacționeaza luni, pe Facebook, dupa ce procurorii DNA au clasat dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu era acuzat ca i-a dat un milion de euro mita liderului ALDE, fost premier la acea data, pentru numirea lui Liviu Mihaiu guvernator al Deltei.„Am inventariat…