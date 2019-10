Atenție, șoferi! Autostrada Orăștie-Sibiu se închide pentru o zi Continuarea lucrarilor la realizarea Nodului Sebeș – Autostrada Sebeș-Turda (A10) impun inchiderea pentru o zi a circulației rutiere pe Autostrada Oraștie-Sibiu (A1), intre Nodul Rutier Sebeș Nord (Lancram) și Nodul Rutier Sebeș Vest (Vințișoara) In data de 10 octombrie va incepe atat montarea deschiderii centrale a tablierului metalic la pasajul PN05, cat și montarea deschiderii centrale a tablierului metalic la pasajul PN02, iar circulația rutiera pe autostrada A1 se va inchide intre Nodul Rutier Sebeș Nord (Lancram) și Nodul Rutier Sebeș Vest (Vințișoara) și se va devia pe DN 1(E81)… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

