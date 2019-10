Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in urmatoarele doua ore in doua judete din zona Moldovei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie...

- Pana la jumatatea saptamanii viitoare, vremea nu se va schimba. Va fi in continuare cald si nu se anunta precipitatii. Anuntul a fost facut, intr-o interventie la TVR, de catre Florinela Georgescu, director executiv la Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri atentionarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala, pana la ora 11:00, potrivit Agerpres. Potrivit ANM, intre orele 9:00 - 11:00, in municipiului Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca, va fi ceata cu vizibilitate redusa,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in Romania, in intervalul 30 septembrie – 13 octombrie 2019. Dupa un debut extrem de calduros, cu valori și cu 10 grade mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada, urmeaza o racire brusca, care poate aduce și primele ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarea luna, iar vremea ofera – cel puțin in prima perioada – surprize placute la nivel atmosferic. Temperaturile vor fi ridicate, la sfarșitul lunii septembrie și inceputul lunii octombrie, mercurul din termometre ajungand chiar și…

- ANM A FACUT DEJA ANUNȚUL. CAND VA FI PRIMA NINSOARE IN ROMANIA Administrația Naționala de Meteorologie a transmis primele informații referitoare la evoluția vremii in urmatoarele trei luni de zile. Toamna debuteaza cu zile relativ calde, temperaturile incadrandu-se in limite normale pentru aceasta perioada.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța trei zile de disconfort termic și instabilitate atmosferica, cu temperaturi de 36 de grade, dar și ploi, vant și grindina.Potrivit ANM, in zilele de marți, miercuri și joi disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice,…

- Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, cand se vor inregistra temperaturi in jur de 30 de grade Celsius, dar si averse, dupa care temperaturile vor scadea in urmatoarele doua zile pentru ca ulterior sa urce iar, conform prognozei pe doua saptamani (5-18 august), publicate de Administratia…