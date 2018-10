ATENȚIE! Se naște o nouă clasă politică! Mesajul integral al liderului Ro+, mai jos: "Romania a dat in aceste doua zile o lecție de democrație clasei sale politice actuale. Avem datoria de a le mulțumi tuturor, si celor care au votat, dar si celor care au ales sa nu voteze, și de a trece cat se poate de repede peste acest moment de inutila tensiune in societate. Referendumul nu are nici invingatori, dar nici invinsi. Are insa o lectie foarte puternica pe care trebuie sa o invatam cu totii: politicienii nu pot trafica nici convingerile, nici credintele si nici asteptarile oamenilor. Atunci cand uita sa se puna in slujba cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului Miscarea Romania Impreuna, sustine ca prezenta redusa a romanilor la votul pentru referendumul privind casatoria reprezinta o lectie data clasei politice. "Romania a dat in aceste doua zile o lectie de democratie clasei sale politice actuale.…

- Dacian Ciolos, fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), este de parere ca, in cele doua zile de referendum, Romania a dat actualei clase politice „o lectie de democratie“, iar cei care au cautat sa exploateze credinta simpla a oamenilor si sa transforme Biserica in „unealta de propaganda“ au primit…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca, in cele doua zile de referendum, Romania a dat actualei clase politice "o lectie de democratie", iar cei care au incercat sa "exploateze credinta simpla a oamenilor" si sa transforme Biserica in "unealta de…

- 'Eu provin din Ardeal, este o regiune profund atasata valorilor crestine. Cred ca stiu ca poate exista o paralela cu ceea ce a aparut astazi in spatiul public, o imagine celebra, dar eu nu am facut niciodata politica in biserica si nici macar in fata ei. Aceasta nu este campanie pentru referendum,…

- Scandalul tot mai acut din PSD este semn ca asistam la ultimele zile ale &"unei lumi politice vechi&" care se nu înțelege ca Europa și România se îndreapta acum într-o cu totul alta direcție, este de

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din…

- „Astazi (joi, nn), din dispoziția primarului PNL Gheorghe Falca, a fost demolat cortul campaniei #farapenali, amplasat in fața magazinului Ziridava din municipiul nostru. Chiar și in aceste condiții, USR Arad va continua strangerea de semnaturi in locația bine cunoscuta cetațenilor, la dispoziția…