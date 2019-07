Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Targoviște aduce la cunoștința participanților la traficul rutier ca circulația pe str. Calea București intersecție cu str. Petru Cercel (sens giratoriu Rompetrol) va fi restricționata, in intervalul 20 iulie (ora 18.00) – 21 iulie (ora 05.00) ca urmare a unor lucrari de asfaltare – covor asfaltic.…

- De astazi, circulatia rutiera se va inchide pentru 24 de ore pe DN 3, km 66 797 pentru lucrari la linia ferata, anunta DRDP Constanta C.N.A.I.R. S.A D.R.D.P. spune ca in zona mentionata se vor executa "Reparatii curente trecere la nivel L800, km 69 518 statia Lehliu , situata la intersectie cu DN 3,…

- Traficul rutier se va inchide, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, miercuri, incepand cu ora 16,00, pe strazile din apropierea stadionului National Arena, unde va avea loc concertul lui Ed Sheeran. Potrivit Brigazii Rutiere, traficul va fi restrictionat pe strada…

- Locomotiva trenului Regio 5731 a deraiat, luni, in zona statiei Parhauti, din judetul Suceava, din cauza inundatiilor care au afectat calea ferata. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul feroviar in zona este intrerupt. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta ca azi, 18 mai 2019, intre orele 13:00 14:00, se va inchide traficul pe Autostrada A2, pe sectorul Drajna Lehliu, calea 2 sensul de mers Constanta Bucuresti .Masura va fi luata in vederea ridicarii autovehiculelor implicate in accidentul de ieri,…

- De saptamana viitoare incep lucrarile pe Drumul National 1, pe tronsonul din nordul judetului Prahova. Pe durata interventiilor la carosabil vor fi impuse restrictii de trafic, a anuntat astazi Politia Prahova. Lucrarile se vor derula in localitatile Nistoresti si Comarnic, de altfel zonele in care,…

- Circulația rutiera este restricționata la fiecare sfarșit de saptamana, in centrul Bacaului, pe tronsonul Calea Marașești, intersecție cu str. I.S. Sturza – Casa de Asigurari de Sanatate. In fiecare sambata, incepand cu ora 13:00, și in fiecare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Timp de patru luni ne asteptam la probleme de trafic mari in zona bulevardului Dragalina din Timisoara. Din prima zi a saptamanii viitoare se inchide circulatia pe podul de pe bulevardul care asigura accesul spre Gara de Nord. The post Atentie, se inchide circulatia pe podul Dragalina! appeared first…