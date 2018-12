Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru sfarsitul lunii noiembrie arata ca valoarea pensiilor anticipate este mai mare decat cea a pensilor pentru limita de varsta, dar numarul beneficiarilor este mult mai mic.

- Ordonanța de Urgența adoptata vineri seara de Guvernul Dancila vine cu o serie de schimbari foarte importante cu privire la piloanele de pensii din Romania, atat cele privat, cat și cel de stat. In timp ce contribuția a ramas la fel, s-a redus comisionul de administrare

- Marea recalculare a pensiilor a inceput la 1 octombrie, preconizandu-se ca va dura un an. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat insa ca majorarile vor intra mai devreme in vigoare, iar pensionarii vor primi acasa deciziile cu noul cuantum. De aceste majorari vor beneficia si cei care au iesit la…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, declara in urma cu o luna, ca vrea ca statul sa nu mai dea 600 de milioane lei anual pentru expedierea pensiilor prin Poșta Romana. Marius Budai, noul ministrul al Muncii il contrazice insa pe șeful Finanțelor și declara ca pensionarii vor avea opțiunea de a…

- Anunț important pentru pensionari. Astazi ar putea fi o zi decisiva in ceea ce privește pensiile a milioane de romani. Vezi pe capital.ro ce se va intampla cu pensiile! Post-ul Pensionarii sunt vizați! Legea pensiilor se afla pe ordinea de zi a Senatului apare prima data in Libertatea.ro .

- Vești importante pentru sute de mii de clienți ai Bancii Transilvania! Se va intampla incepand cu data de 3 ianuarie 2019. In urma inghițirii Bancpost de catre Banca Transilvania, toți clienții acesteia au trecut in portofoliul BT. Marea mutare se va face, insa, de la 1 ianuarie 2019, cand…

- Mare atenție! Sute de mii de clienți ai Bancii Transilvania sunt vizați de aceasta modificare importanta. Totul se aplica incepand cu data de 3 ianuarie a anului viitor.Concret, clienții celei mai importante banci din Romania trebuie sa știe ca...Citește AICI ce se APLICA din 3 ianuarie 2019 - Sute…

- Peste 9.000 de civili au luat pensie de serviciu in iunie 2018, iar printre ei se numara magistrati, piloti, diplomati, parlamentari si grefieri. Pensiile speciale ale civililor au costat bugetul de stat peste 404,8 milioane de lei in prima jumatate a anului 2018, cu peste 27% mai mult decat in aceeasi…