- Germania se confrunta cu o criza acuta de forța de muncp calificata, susține Ziarul Financiar. Oficialii lucreaza in prezent la o noua lege a imigratiei care vizeaza atragerea de muncitori calificati catre Germania, iar oficialii guvernamentali spera sa puna aceasta lege in vigoare pana la finele anului.…

- Poliția germana a inceput cercetarile privind o posibila 'pista criminala' la originea defectiunii avionului. ”Ar fi periculos sa credem in coincidențe” a spus analistul politic Bogdan Chirieac. ”Pana la urma, sa fie foarte clar: cancelarul Germaniei are un tip de avion guvernamental comparabil…

- In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs privind dezvoltarea politicilor de interes comun pentru urmatorii patru ani. In privinta cooperarii in cadrul Uniunii Europene, se arata ca Franta va acorda intregul sprijin Romaniei…

- Autor: Grigore ARBORE Ascensiunea Doamnei Merkel si viziunea sa neo-populara despre “soziale MarktWirtschaft” “Das Madchen” (in rom.: “Fetita”) - ca sa folosim termenul cu care cancelarul Helmuth Kohl o alinta pe tanara sa creatura politica Angela Merkel (n. 1954) - a intrat in politica dupa Caderea…

- Un fotbalist cunoscut, cu 44 de meciuri la echipa naționala a țarii sale, a ajuns o noapte dupa gratii, la sfarșitul lunii octombrie, dupa ce soția sa l-a acuzat ca a sarit la ea și, mai mult, i-a distrus și mașina, a anunțat timeslive.co.za . Andile Ernest Jali are 28 de ani și un numar de 28 de selecții…

- Pentru operatorul de servicii medicale private, Romania reprezinta cea de-a treia piața ca pondere a veniturilor, dupa Polonia și Germania. Compania internaționala de servicii medicale și diagnostic Medicover a anunțat ca veniturile grupului pe piața din Romania au inregistrat o creștere cu 20% in…

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…