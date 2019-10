Atenție, români! Se schimbă ORA 2019: trecem la ora de iarnă Atenție, romani! Se schimba ORA 2019: trecem la ora de iarna. Deși au existat multe controverse in ultima perioada in ceea ce privește trecerea la ora de iarna, in 2019, Romania va face in continuare aceasta schimbare. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 26 spre 27 octombrie, ora se da inapoi. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, deci vom dormi mai mult cu o ora. Trecerea la ora de vara, respectiv ora de iarna a fost introdusa in Germania in 1980, si mult mai devreme in alte state membre UE, in ideea economisirii energiei. Trecerea de la ora de iarna se face dupa echinocțiul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

