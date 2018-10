Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortelor de Munca a lansat noul Registru electronic de evidenta a contractelor de internship. Sunt vizate firmele si angajatorii care primesc tineri in practica.

„Potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, anterior inceperii activitatii de internship, organizatiile-gazda vor completa si transmite datele din contracte in registrul de evidenta al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizatiei-gazda sau cu privire la contractul de internship se va opera in registrul de evidenta in termen de 3 zile lucratoare de la data…