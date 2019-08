Stiri pe aceeasi tema

- Banii trimisi acasa de romanii din strainatate vor fi mai bine verificati. Toti cei care transfera mai mult de 2.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma. Asta prevede legea privind combaterea terorismului si a spalarii banilor.

- Pacienții cu afecțiuni grave vor putea fi tratați in clinici private din Romania, in loc sa fie trimiși in strainatate, cheltuielile fiind acoperite de stat. Un proiect de ordonanța de Guvern in acest sens a fost aprobat de Executiv, joi. Potrivit actului normativ, in cazul in care in spitalele de stat…

- Romanii primesc 40.000 de euro nerambursabili pentru a-și deschide o afacere, dar și consultanța in domeniul activitații de care vor sa se apuce, scrie fanatik.ro. Bugetul pentru acest program este prevazut undeva la 2.400.000 de euro. Cei mai mulți care au aplicat au investit in domeniul IT. In…

- INITIATIVA…Un proiect legislativ depus si sustinut de zeci de parlamentari PSD – din motive pe care nu le stim, niciun parlamentar PSD de Vaslui nu a semnat aceasta initiativa! – face mare valva in aceste zile, in mediul online. Conform acestui proiect, denumit „Legea recunostintei intre generatii”,…

- Moldovenii de peste hotare trimit acasa mai putini bani. In luna mai, in țara, au intrat 108,35 milioane de dolari, in scadere cu 14,2 la suta comparativ cu aceeasi perioada din 2018, arata datele Bancii Nationale.

- Moldovenii de peste hotare trimit acasa mai putini bani. In luna mai, in țara, au intrat 108,35 milioane de dolari, in scadere cu 14,2 la suta comparativ cu aceeasi perioada din 2018, arata datele Bancii Nationale.

- ​Startupul TransferWise, folosit de mulți români plecați la lucru în strainatate sa transfere bani rudelor ramase acasa, cu costuri mici, a ajuns sa valoreze 3,5 miliarde de dolari, în urma unei runde de finanțare primite miercuri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- La sfarșitul lunii aprilie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Botoșani erau inregistrați 3813 șomeri (din care 1608 femei), rata șomajului fiind de 2,79%.