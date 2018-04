Atentie, romani! Daca primiti o asemenea instiintare de la ANAF sunteti in pericol!

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures (la termen) avand ca suport indicele bursier din SUA au scazut in prima zi de tranzactionare a noului trimestru, deoarece decizia Chinei de a majora tarifele de import pe produsele din SUA a reaprins temerile legate de un posibil razboi comercial, relateaza Reuters. …

- Pentru multe familii, tehnologia nu este doar un mod de viața, ci și o modalitate prin care membrii sai țin legatura. - Modificați setarile aplicațiilor de pe mobil sau tableta, dar și ale celor de pe desktop, in așa fel incat setarile ”default” (automate) sa nu ofere acces public general.…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care este implicata si reteaua sociala, este doar varful unui aisberg plin de mizerii despre care incepem sa aflam incet, dar sigur. Zuckerberg a incercat sa... Source

- Simpaticele ratuste pentru baie nu sunt atat de inofensive cum par. Pot fi purtatoare de microbi periculosi. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii elvetieni si americani dupa ce au studiat mai multe tipuri de jucarii din cauciuc.

- Numarul infractorilor puși pe furat este in creștere accentuata. In ultima perioada au fost raportate nenumarate furturi online și foarte mulți romani și nu numai s-au trezit cu banii de pe card furați. Un internaut avertizeaza utilizatorii de telefoane mobile cu privire la o noua pacaleala, care poate…

- "MARE ATENȚIE!Daca primiți un "apel pierdut" de la numere de telefon care incep cu 0881, 0882, 0883, NU RASPUNDEȚI INAPOI. Numere sunt al unei companii din Taiwan care din asta face milioane de euro in toata lumea. Apelul se blocheaza pe deschis și pana resetați telefonul ca sa-l…

- Meteorologii prognozeaza in intervalul 22 - 24 martie o vreme deosebit de rece in Bucuresti, cu ninsori consistente, vant si depunere strat de zapada de pana la 35 cm. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere…

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Vremea rea instalata recent le pune mari probleme și agricultorilor. Astfel, mai multe culturi precum pomii fructiferi sau vița de vie sunt mai vulnerabile in aceasta perioada. Temperaturile foarte scazute pot pune probleme și culturilor de cereale paioase.

- "Studiile despre efectele acestui mod de fumat inca sunt la inceputul lor, iar comerciantii de tutun pretind ca acest mod ar fi mai 'sanatos' decat fumatul clasic. Chiar daca ar fi asa, revenirea la promovarea agresiva a tutunului sub noua forma de fumat nu va avea impact doar asupra fumatorilor clasici.…

- Primarul general interimar Silvia Radu a convocat în ședința comandamentul de iarna de la primarie. ”Evenimentele meteo extreme vor continua. Ramânem la posturi, în teren, acționam cu mijloacele pe care le avem”, a anunțat primarul. Potrivit ei, serviciile municipale…

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Mircea Badea a anuntat ca a fost chemat la Serviciul de Ordine Publica pentru ca „a postat mai multe mesaje defaimatoare catre instituția poliției și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor”. Tot acum, Badea a anuntat ca nu se prezinta marti la politie…

- O duba a politiei din Boston a ramas blocata in zapada zilele trecute. Din fericire pentru sofer, un barbat deghizat in Elsa se afla prin apropiere. Acesta a reusit sa impinga, singur, vehiculul. „Zana” se numeste Jason Paul. Barbatul se afla intr-un bar din apropiere cand a vazut duba blocata in…

- Pericol pe Drumul Național 67 D spre Baia de Arama. Tot mai multe stanci s-au desprins de pe vedrsant și au ajuns pe carosabil. Peste 100 de tone de pietre și pamant au cazut pe șosea. Totul din cauza dezghețului și a ploilor din ultimele zile. Ieri s-a circulat in zona pe o singura banda, iar angajații…

- Zilele trecute, pe o trecere de pietoni de pe strada Cicio Pop, la intersecție cu Bulevardul Revoluției, o femeie care butona telefonul era sa ia pe capota mașinii... The post Atenție, copii! Parinții si bunicii va pun in pericol appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- Acordati mare atentie persoanelor care se prezinta la usa dumneavoastra! Sub pretextul verificarii instalatiei si aparatelor de alimentare cu gaz, doi tineri au reusit sa intre in locuinta unei batrane din Baia Mare si sa sustraga peste 4 000 de lei. Politistii desfasoara cercetari pentru identificarea…

- Un sofer al unei firme de curierat a fost filmat in timp ce facea drifturi pe zapada cu masina de serviciu. "Va intrebati unde sunt coletele voastre? De ce ajung sparte si strambe? Aici este raspunsul dumneavoastra", a scris Marian Alexandru pe Facebook, adaugand sloganul companiei: "Oriunde, cu placere".

- In zilele noastre este la moda sa ne asiguram casa, mașina, bunurile de valoare sau sanatatea, insa celebritațile de peste hotare nu se opresc aici. Multe dintre vedetele internaționale au decis sa-și asigure anumite parți ale corpului, care le-au adus celebritate in toata lumea, contra unor sume fabuloase…

- Atentie soferi! Pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai ales acum, pe timp de iarna, cand carosabilul este acoperit cu zapada si gheata, politistii recomanda conducatorilor auto sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, atunci cand pornesc la drum. Viteza nu trebuie sa depaseasca…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a atras atentia, pe pagina sa de Facebook, asupra complicatiilor gripei, care pot duce la deces, dar si asupra lucrurilor pe care trebuie sa le stim despre gripa porcina, sau gripa de tip A.

- Unii producatori cred ca luna februarie are 30 de zile. Asa ca exista sanse mari sa gasiti produse alimentare care vor expira la acea data. O femeie a cumparat o cutie de branza care are valabilitate pana pe 30 februarie 2018. Ea a postat imaginile pe Facebook.

- Specialiștii Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atenționeaza utilizatorii romani ai rețelelor de socializare asupra unei inșelatorii sub forma unei campanii care ademeneste cu premii atractive.

- Polițiștii Serviciului Rutier Teleorman au actionat la sfarșitul saptamanii trecute pe linia prevenirii si combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, in acest sens fiind aplicate 85 de sancțiuni contravenționale in valoare de 41.850 lei. Totodata, au fost reținute 3 permise de conducere.…

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Mihaela Bilic, medic nutriționist, dezvaluie care sunt cele doua ingrediente pe care ar trebui sa le excludem din meniul zilnic sau, cel puțin, sa le consumam cat mai rar, deoarece afecteaza nu doar silueta, ci și sanatatea intregului organism. Exista doua ingrediente care, atunci cand sunt consumate…

- Azi, de la ora 15,00, in emisiunea La Maruta, batalie pe viata si pe moarte: ARGES contra Prahova. „Doina Bascovului” se lupta in Duelul Ansamblurilor cu un grup folcloric din Prahova. „€Dragi prieteni, fiti alaturi de noi azi, 12 februarie, de la ora 15.00! Sustineti Ansamblul „Doina Bascovului”…

- Grupul parlamentar USR va decide saptamana viitoare daca va extinde "pentru toti colegii" initiativa a doi deputati de a dona banii in plus primiti la indemnizatie unui ONG. "Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot…

- Deputatii USR Iulian Bulai si Tudor Benga au anuntat ca isi vor dona lunar diferenta de bani primiti la indemnizatia de parlamentar, de circa 840 lei. "Este lipsit de respect ca dupa ce ni s-au dublat salariile in iulie, in ianuarie sa ni se mai dea aproape 1000 de lei", scrie Bulai, pe Facebook.

- Tanarul ne-a scris ca a mers la ING Bank, sucursala de langa metrou Lujerului. A vrut sa scoata 100 de lei, iar banii au venit, printre altele, si in bancnote de 5 lei. Toate ca toate, doar ca acest bancomat nu era ca acelea obișnuite, cand practic iți sunt scoși banii automat. Nu, la bancomatul…

- Vesti bune pentru tinerii din IT. Noi scutiri de impozit din 1 februarie Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor. În acest sens, Ordinul…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia noului premier de a renunța la serviciile de paza și protecție ale SPP. Basescu spune ca hotararea luata de Dancila s-a facut pe baza unor barfe aparute in partid iar Liviu Dragnea incepe sa construiasca instituții paralele cu cele legale pentru a le…

- Un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a postat pe contul sau de Facebook o filmare in care se observa foarte multe gropi pe prima banda a soselei de mare viteza. "Autostrada de mare viteza A2. Atentie merg cu o autoutilitara si nu am mers numai pe prima banda si filmarea tine cateva zeci de…

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a scris, sambata, pe Facebook, a vazut un "popor unit in jurul unui simbol national", ea subliind ca acest lucru o determina sa acorde atentie deosebita "ambasadorilor" Romaniei, care sunt sportivii de performanta"."Am vazut astazi…

- Sandra Bullock este insarcinata. Cum arata frumoasa actrita – FOTO Sandra Bullock, una dintre cele mai talentate actrite de la Hollywood, are 53 de ani. Sandra Bullock a fost casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pâna în 2010. Din 2015 este într-o…

- Muncesti peste program? Iata cum iti afecteaza sanatatea si viata de familie Munca peste program are un ”pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu. Aproape doi din cinci…

- In judetul Cluj, din cate se pare, mai multe persoane au semnalat prin intermediul retelei de socializare Facebook faptul ca au un apel pierdut de la un acelasi numar strain! Din pacate, o serie de ghinionisti au apelat inapoi numarul de telefon crezand ca sunt rude din strainatate! Read More...

- Madalina Pușcalau a nascut. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a anunțat pe o rețea de socializare ca a devenit mamica. Madalina Puscalau Dobrovolschi, fosta jurnalista care a renunțat la pupitrul știrilor pentru tribuna prezidentiala, a devenit mamica. Purtatoarea de cuvant a președintelui…

- "Bine ai venit in viața noastra, micuța minune!", a scris Emil Dobrovolschi, pe Facebook. Madalina Dobrovolschi este casatorita cu Emil Dobrovolschi, unul dintre cei mai titrați piloți ai Taromului și, in același timp, preferatul președintelui Klaus Iohannis atunci cand calatorește cu avionul.…

- Atenție la comentariile pe care le faceți pe Facebook, pentru ca sunteți pasibili de o amenda directa din partea Poliției sau puteți fi dat in judecata, fiind obligat sa platiți daune morale, cheltuieli de judecata și alte cheltuieli (cum ar fi publicarea sentinței intr-un ziar)! Liviu Alexa, jurnalist…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Mancaruri de legenda. Cum a aparut celebra pizza Margherita Originile multor feluri de mancare sau alimente sunt invaluite in legende. Unele fac legatura cu vechi zeitați, ca in cazul uleiului de masline, in timp ce altele amintesc de personaje mai mult sau mai puțin contemporane. „Margherita",…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a reactionat pe Facebook in urma scandalului de la Aeroport care a condus la numeroase probleme, unele dintre acestea vizand chiar amanarea introducerii unor curse noi si alocarii de aeronave din partea companiilor aeriene. "De peste…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Caini morți, pe marginea A1, la kilometrul 36. Mai mulți caini au fost impușcați, pe un camp de langa Autostrada București-Pitești, la ieșirea din benzinaria Petrom, kilometrul 36. Responsabil ar fi un paznic de vanatoare de la Ocolul Silvic Malu Spart din Giurgiu. Atenție, urmeaza descrieri de fapte…