Atenție, români! Ce amenzi usturătoare riscă cei care lucrează în străinătate, dacă nu-și declară veniturile Romanii ce lucreaza in strainatate și nu-și declara veniturile, vor avea de platit amenzi usturatoare! ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, iar chestionrul trebuie depus atat de catre romanii care iși caștiga trauiul in urma muncii din strainatate, timp de mai mult de 6 luni, cat si a celor care vin din strainatate si muncesc in Romania pentru aceeași perioada. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

