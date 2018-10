Șoferii din Romania trebuie sa fie foarte atenți in momentul in care alimenteaza. Denimurea carburanților va fi schimbata incepand cu 12 octombrie. Schimbarea se aplica in toate statele Uniunii Europene și in Turcia. Toate mașinile alimentate cu benzina vor folosi carburanți notati cu litera „E” . Aceasta litera va fi incadrata intr-un cerc. Litera va fi urmata […] The post Atenție, romani! Benzina și motorina iși schimba denumirea appeared first on Cancan.ro .