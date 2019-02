Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor duce o viața de huzur. Mereu imbracata elegant, cel putin pe retelele de socializare, romanca pozeaza intr-o femeie de afaceri si se pare ca nu e departe de adevar. Ramona Gabor, detalii intime despre iubitul de la Dubai. "Mie oricum imi plac oamenii mai maturi" Sora mai…

- Finala Eurovision Romania 2019 și-a desemnat caștigatorul, duminica seara. Unul surprinzator! Ester Peony a caștigat Selecția Naționala și va reprezenta Romania la Tel Aviv. LIVE TEXT - FINALA EUROVISION ROMANIA 2019 Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019! Update 22:56 - Juriul a dat…

- Finala Eurovision Romania 2019 are loc in aceasta seara și este transmisa in direct de TVR. Peste cateva ore, vom afla care este piesa care va reprezenta Romania in luna mai, la Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc la Tel Aviv, Israel. LIVE TEXT - FINALA EUROVISION ROMANIA 2019 Update 22:56…

- DIGI 4K va costa 5 lei/luna de la 1 februarie. Postul este disponibil doar in grila Digi TV (cablu digital), iar identificarea se va face prin rescanare. BOMBA pe piata drepturilor TV ale meciurilor din LIGA 1. Digi si Telekom nu mai vor sa plateasca! REACTIA LPF In februarie vor fi…

- Potrivit lui Hossu, peste 70-75% din bugetari vor simti o crestere salariala de la 1 ianuarie 2019. "De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui sa creasca, potrivit Legii salarizarii, cu 25% din diferenta din ceea ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022 si valoarea din decembrie 2018.…

- RCS-RDS DIGI, Orange, Vodafone si Telekom vor suporta cheltuieli imense cu achizitionarea licentelor pentru 5G. Din primele estimari, vor plati mai mult decat pentru 4G. Digi, Orange, Telekom, Vodafone au parte de o prima veste cu privire la preturile pe care le vor plati pentru a cumpara licentele…

- Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinara a eparhiei din orașul Tver, dupa ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și incalțaminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia. Protopopul Veaceslav Baskakov, care publica pe contul sau de Instagram fotografiile cu…

- Veste tragica pentru liderul Pro Romania, Victor Ponta! Un accident rutier a avut loc, sambata seara, in județul Arges, pe DN 67B Pitesti - Vedea, pe raza localitatii Poiana Lacului, doua mașini fiind implicate. In accident și-a pierdut viața Liviu Paunoiu, membru al partidului Pro Romania. „Drum bun…