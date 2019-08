Atenție! Restricții temporare de circulație la Călinești și Milcoiu Restricții temporare de circulație in data de 23.08.2019 : - DN 7 KM 162+600 – km 163+000 dr pe raza localitații Milcoiu , se inchide sensul de circulație Pitesti – Rm.Valcea, iar circulația rutiera se desfasoara pe doua din trei benzi de circulație . Se lucreaza la montare parapet intre orele 08:00 – 18:00 - Pe sectoarele de drum DN 7 km 202+000 – km 203+000 pe raza localitații Calimanesti , DN 7 km 215+ 000 -216+ 100 pe raza localitații Calinesti se circula ingreunat cu restricție de viteza la 30 km pe ora dirijat prin indicatoare. Se lucreaza la montare butoni reflectorizanti. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

