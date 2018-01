ATENTIE, RAZII MASIVE IN TRAFIC!! 10 Dosare penale pentru alcool, viteza si conducere fara permis intocmite de politistii buzoieni

Stiri pe aceeasi tema

- La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- A fost un week-end plin pentru politistii brașoveni, care au intocmit multe dosare penale dupa ce au depistat in trafic mai multi soferi care sunt un potential pericol public. Astfel, sambata, politistii din cadrul Politiei Sacele au identificat un barbat de 42 de ani din judetul Brasov care conducea…

- Politistii de la transporturi au intocmit, in ultima saptamana, 29 de dosare penale, 5 persoane fiind arestate preventiv, au depistat 5 urmariti la nivel national si 7 minori lipsiti de supraveghere si au aplicat 130 de sanctiuni contraventionale, se arata intr-un comunicat al IGPR, transmis sambata…

- A postat pe Facebook si apoi s-a trezit cu polițiștii la ușa și cu o citație prin care este inștiințat ca trebuie sa dea declarații. Este “experienta” unui tanar din Timisoara. Polițiștii au deschis doua dosare penale cu privire la mai multe postari instigatoare pe Facebook, ca urmare a manifestațiilor…

- Politistii din Timis au intocmit doua dosare penale pentru instigare publica, in urma unor postari pe Facebook legate de protestele fata de legile justitiei din luna decembrie, considerand ca utilizatorii ar fi fost manipulati si incitati la acte de violenta, transmite corespondentul Mediafax.

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au oprit in trafic, la data de 5 ianuarie 2018, in jurul orei 10:45, pe strada 1 Decembrie 1918, un autoturism condus de un barbat de 38 ani, din comuna Cosmesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date ale politiei, s-a constatat ca autoturismul…

- Politistii de la Rutiera au identificat cinci persoane care consumasera bauturi alcoolice peste limita legala inainte de a se urca la volan. Acestia aveau alcoolemii intre 0,50 mg/l si 0,91 mg/l.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- Doua persoane s au ales la inceput de an cu dosare penale.Astfel, la data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat o femeie, in varsta de 38 de ani, din localitatea Tartasesti, judetul Dambovita, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fara a poseda permis de conducere…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- Politistii DGPMB au confiscat peste 10.000 de articole pirotehnice si au intocmit 89 de dosare penale, sambata, in Capitala, in cadrul actiunilor pentru respectarea prevederilor legale privind regimul articolelor pirotehnice. ''Astfel, au fost intocmite 89 de dosare penale, in…

- Politistii IPJ Constanta au confiscat mai multe materiale pirotehnice detinute si comercializate ilegal. Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 decembrie a.c., in jurul orei 11.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un tanar, de 20 de ani, din localitatea Limanu, judetul…

- In urma neregulilor constatate la firme din municipiul Buzau, politistii au intocmit doua dosare penale si au aplicat o amenda de 10.000 de lei. De asemenea, au fost confiscati bani si bunuri, a caror valoare depaseste 15.000 de lei. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din…

- Politistii buzoieni au intocmit trei dosare penale dupa ce au depistat in trafic la volanul unor autoturisme conducatori auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice ( cea mai mare alcoolemie – 0, 93 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost inregistrata de aparatul etilotest in cazul unui ramnicean…

- Politistii buzoieni au intervenit la aproximativ 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. In urma actiunilor si interventiilor, au fost constatate 37 de infractiuni, 9 fiind in flagrant si au fost aplicate 411 sanctiuni contraventionale. In ultimele zile aproximativ 200 de politisti au actionat,…

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice sunt prinși in actiuni de amploare al caror scop este protejarea drepturilor si intereselor comerciale ale cetatenilor. In aceasta saptamana au fost intocmite 19 dosare penale, au fost aplicate 31 sanctiuni contraventionale, au fost indisponibilizate…

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

- In urma unor controale efectuate azi, 13 decembrie 2017, de catre politistii din Campeni, au fost depistate doua societati ce comercializau petarde si artificii, fara a fi autorizate in acest sens. Politistii au confiscat 7.311 astfel de articole si au intocmit dosare penale in care sunt efectuate cercetari…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati fara permis sau sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel, la data de 11 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat o tanara, de 20 de ani, din localitatea Dumbraveni, judetul Constanta, care a condus un…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au intocmit cinci dosare penale, dupa ce au depistat in trafic conducatori auto aflati sub influenta alcolului sau care au condus autovehiculele fara a poseda permis de conducere. Cea mai mare concentratie…

- In minivacanta de 1 Decembrie, peste 8.200 de politisti au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in toata tara, in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale si autostrazi. Infractiunile comise…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a fost surprins, miercuri, conducând cu viteza de 191 de kilometri la ora, pe DN 2, în judetul Buzau. Politistii i-au retinut politicianului permisul de conducere pentru 90 de zile. Viteza cu care circula Marian…

- In ultimele zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru…

- Mai multi conducatori auto au fost depistati de politistii rutieri din Constanta in trafic sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre acestia a fost implicat intr un accident rutier soldat cu pagube materiale pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. Oamenii legii au intocmit dosare penale…

- Doi tineri, de 26 si 25 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au aventurat in trafic la volanul unor autoturisme, desi unul dintre ei nu avea permis de conducere, iar celuilalt ii fusese suspendat acest drept de luni bune.

- Doi conducatori auto care s au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constnata, La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda, Postul de Politie Mircea Voda, au depistat un barbat, de…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii rutieri au aplicat 135 de sanctiuni contraventionale si au retinut 15 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. Aparatele radar amplasate in special pe arterele cu cele mai mari valori de trafic,…

- Un barbat de 31 de ani din comuna suceveana Fratautii Vechi a fost arestat preventiv pentru „conducere fara permis” si „refuzul de recoltare de probe biologice”. Individul a strans in cursul acestui an nu mai putin de opt dosare penale, majoritatea pentru conducere fara permis si sub influenta bauturilor…

- Mai multi conducatori auto care s au urcat la volan fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au depistat…

- Politistii maramureseni au depistat ieri in trafic, in cadrul unor actiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere, patru persoane care au comis infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale. Un barbat de 39 de ani, domiciliat in comuna Moisei, si-a pus…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic. Potrivit Inspectoratului General…

- Peste 1.000 de permise de conducere au fost reținute și peste 15.000 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni naționale de 3 zile desfașurate pentru creșterea siguranței rutiere. In perioada 17 — 19 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere polițiștii din intreaga…

- In ultima saptamana, 60 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h, pe autostrada A1. In perioada 15 — 19 noiembrie, polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Polițiștii salajeni va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila…

- F. T. “Atenție, șoferi! Poliția rutiera acționeaza cu radarul TRUCAM și noaptea!”, suna o avertizare a reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova. In acest context, oamenii legii din Prahova amintesc ca in noaptea de miercuri, 15 noiembrie spre joi, 16 noiembrie, in jurul orei…

- Trei soferi inconstienti au ajuns pietoni dupa ce politistii buzoieni i-au surprins la volan desi consumasera alcool. Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice este una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulatie.

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia si un barbat de 43 de ani din comuna Unirea s-au ales, joi, cu dosare penale, dupa ce au fost prinsi de politisti, la volanul unor autoturisme, fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, joi, 9 noiembrie, in jurul orei 15.00, politistii din…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, vineri, ca a inregistrat 14 dosare penale, dupa ce 14 persoane fizice si juridice din orasul Miercurea Nirajului au fost depistate ca aveau modificate contoarele de masurare a consumului de gaze naturale. "Politistii specializati in combaterea…

- Doi tineri s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi de politistii rutieri calcand pe bec. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 07.53, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Falticeni a oprit pentru control, pe str. Sucevei din localitate, un autoturism ...

- In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au intocmit trei dosare penale pentru conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere, dar si conducerea autovehiculului de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

- Doi barbati, unul din comuna Unirea, celalalt din Ocna Mures, s-au ales, joi, cu dosare penale, dupa ce au fost prinsi in trafic, fara permis de conducere. In jurul orei 9.00, politistii Postului de Politie Unirea l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un moped,…

- Polițiștii clueni au efectuat o serie de controale în trafic, miercuri, pentru responsabilizarea participanților la trafic și pentru prevenirea accidentelor de circulație.Astfel, în cadrul acțiunilor derulate ieri, pe raza municipiului Cluj-Napoca, polițiștii au reținut 22…

- Polițiștii din orașul Strehaia au depistat, astazi, un barbat de 27 de ani, din aceeași localitate, in timp ce conducea un autoturism, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma testarii cu aparatul etilotest a ...

- Razie pe strazile din Resita. Politistii au verificat timp de doua ore nu mai putin de 385 de persoane. Oamenii legii au anuntat ca actiunile au avut ca scop cresterea gradului de siguranta publica, pe langa cele 150 de sanctiuni contraventionale fiind constatate si doua infractiuni de contrabanda cu…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere in randul participantilor la trafic. Astfel, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, politistii rutieri au retinut trei permise de conducere.

- Patru dosare penale intocmite ieri de politistii rutieri pentru vatamare corporala din culpa Reduceti viteza in apropierea trecerilor pentru pietoni! Ieri, la ora 13.15, pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei tinere de 18 ani, din Baia Sprie,…

- Trei tineri, din Sebes si Valea Lunga, care au condus masini sub influenta alcoolului sau fara permis s-au ales cu dosare penale, in weekend. Au fost opriti in trafic de Politie, la Cugir, Blaj, respectiv Alba Iulia. Vineri, 21 octombrie, in jurul orei 20.45, politistii de siguranta publica din cadrul…