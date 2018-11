ATENTIE! Peste 50 de localitati din Buzau sub COD GALBEN de CEATA. Circulatia ingreunata pe mai multe artere rutiere din judet

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Buzau, laboratorul de la Bucuresti a confirmat prezenta virusului la un porc dintr-o gospodarie situata in apropierea primului focar aparut la jumatatea acestei luni, in satul Amara, comuna Balta Alba. Proprietarul animalului bolnav a fost cel care a semnalat…

- In ultimele luni, zeci de hectare din judetul Buzau au fost vandute catre straini. Padina, Pogoanele si Ramnicu Sarat sunt zonele unde s-au vandut cel mai mult teren catre firme romanesti cu capital strain, dar si catre alti unor fermieri. Specialistii din agricultura sunt ingrijorati de amploarea fenomenului,…

- Romania este tara care in ultimii ani a vandut cel mai mult teren agricol, iar strainii au profitat de situatie. Si la Buzau, zeci de hectare de teren s-au vandut, in ultimul an, in special in localitatile Padina, Pogoanele si Ramnicu Sarat unor firme romanesti cu capital strain, dar si altor fermieri.…

- Romania este tara care in ultimii ani a vandut cel mai mult teren agricol, iar strainii au profitat de situatie. Și la Buzau, zeci de hectare de teren s-au vandut, in ultimul an, in special in localitațile Padina, Pogoanele și Ramnicu Sarat unor firme romanesti cu capital strain, dar și altor fermieri.…

- Un numar de 268 de elemente de munitie neexplodate, de diferite calibre, au fost distruse joi de pirotehnistii ISU Buzau la Poligonul din localitatea Stalpu, majoritatea provenind din doua zone de conflict in Al Doilea Razboi Mondial - Ramnicu Sarat si Sageata.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, la ora 08:45, un cutremur produs in Muntenia, judetul Buzau cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter, la adancimea de 23km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad e Mercalli.Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter a avut loc, joi, in județul Buzau, la o adancime de 23 kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 8.45.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Buzau(20km), Ramnicu Sarat(22km), Pogoanele(25km), Faurei(31km), Ianca(54km), potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 (E85) Buzau – Ramnicu Sarat este, la aceasta ora, intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia (comuna Zarnesti).Se pare…