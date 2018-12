Stiri pe aceeasi tema

- Trasee montane inchise in Fagaras. Risc de avalanșa de gradul 3 (risc insemnat), la peste 1.800 metri. “In urma ninsorilor in zona montana din ultimele 12 ore, stratul de zapada masoara peste 70 de centimetri in sectorul Balea Lac – Cota 2000 Transfagarașan. Temperaturile in zona de creasta se vor menține…

- Atenție! Risc de avalanșa! Recomandarile Salvamont Arges pentru cei care isi vor petrece sejurul in zona montana argeseana Sa nu incerce sa urce pe traseele inchise si sa ceara informatii salvatorilor montani din zona sau la Dispeceratul National Salvamont, formand 0SALVAMONT. Deasemenea, trebuie estimat…

- In urma caderilor de zapada din ultimele zile, in zona de creasta a masivului Fagaraș s-a depus un strat de aproximativ 15 cm. In foarte multe zone, din cauza viscolului, s-au format troiene de 60-80 de centimetri. Aceasta situație impune parcurgerea traseelor turistice montane din județul Argeș cu…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov, potrivit rtv.ro.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a...

- Salvamontistii au reusit marti, dupa cateva ore, sa-i recupereze pe doi turisti germani, care sufera de hipotermie, dupa ce si-au petrecut noaptea in Muntii Fagaras, la refugiul Caltun, insa nu sunt echipati corespunzator pentru vremea de afara, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David.…

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.