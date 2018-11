Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Bulgaria ca, în conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, luni si marti,

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 19 ndash; 20 noiembrie 2018, intreg teritoriul Republicii Bulgaria…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta seara, o avertizare de vreme severa imediata. In urmatoarele ore se vor produce intensificari ale vantului, cu aspect de vijelie.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a prognozat averse si furtuni...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o atenționare cod galben de vant valabila pe timpul nopții, in șase județe din țara.Potrivit ANM, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Brașov, Alba și Sibiu este cod galben de vant pana la ora 3.00, in timpul nopții de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie grec a emis o atentionare de inrautatire a ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de Serviciul de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 13 judete, valabila de luni, ora 15:00, pana marti, ora 23:00. Potrivit...