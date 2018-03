Stiri pe aceeasi tema

- VICEPRESEDINTE PNL CRISTIAN BUSOI: CE FACE MINISTERUL SANATATII SA COMBATA INFECTIILE NOSOCOMIALE ESTE GARGARA BIROCRATICA, DEOCAMDATA. SPITALELE TREBUIE INCURAJATE SA DECLARE INFECTIILE INTRASPITALICESTI Inca prea mult din ce se discuta la Ministerul Sanatatii legat de combaterea infectiilor intraspitalicesti…

- Cel puțin 13 copii cu varste cuprinse intre 4 și 13 ani sunt printre victimele incendiului produs duminica in centrul comercial din orașul rus Kemerovo. Declarația a fost facuta de ministrul Sanatații de la Moscova, Veronica Skvorțova.

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- Institutul National de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pana in data de 31 martie, care vizeaza cresteri importante de debite si posibila depasire a cotelor de aparare, trei judete fiind vizate de posibile inundatii.

- Abracadabra: Bagheta fermecata este un atelier gratuit de comunicare eficienta in familie, susținut de Ramona Tufaru - International Family Coach. Atelierul este dedicat familiilor cu copii de 6 - 11 ani, care vor participa impreuna la o sesiune practica, ce ii va face sa descopere ce și cum poate fi…

- O statistica a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava cu privire la violenta intrafamiliala arata ca pe parcursul anului 2017 in judet au fost inregistrate aproape o suta de cazuri de parinti agresati de propriii copii. In cele mai multe cazuri, autorii si victimele locuiesc in acelasi ...

- Pana marți, 20 martie, ora 21.00 este in vigoare o informare meteorologica de precipitații in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toata țara. Avand in vedere condițiile meteo, circulația pe mai multe drumuri din țara se desfașoara…

- „Problema mai grava este ca am 3 copii și mi-e pur și simplu frica sa ii las singuri sa iasa din curte. Ii duc in fiecare zi la școala și ii aduc tot eu, de frica sa nu pațeasca ceva...!”, mai spune mamica revoltata și ingrijorata de aceasta situație pe care a incercat s-o rezolve cu reclamații la Primarie.…

- Ne aflam in plin sezon al racelilor, iar un prim semnal de alarma este febra, care inseamna temperatura corporala mai mare de 37,2 grade Celsius masurata axial, 37,5 grade Celsius oral si 38 de grade Celsius masurata rectal. Iata cum procedam atunci cand copilul are febra mare sau ajunge la convulsii…

- Zilele trecute, pe o trecere de pietoni de pe strada Cicio Pop, la intersecție cu Bulevardul Revoluției, o femeie care butona telefonul era sa ia pe capota mașinii... The post Atenție, copii! Parinții si bunicii va pun in pericol appeared first on Renasterea banateana .

- Intrebat de moartea fugeratoare a lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei care a fost gasit fara suflare in camera de hotel (Detalii AICI), fotbalistul lui PSG, Dani Alves, a dat o declarație care a facut inconjurul lumii. Cuvintele brazilianului de 34 de ani au fost apreciate de unii, alții catalogandu-le…

- Ca urmare a gerului din ultimele zile, țurțurii formați pe acoperișuri reprezinta un real pericol pentru pietoni, astfel ca proprietarii sau administratorii cladirilor au responsabilitatea de a indeparta țurțurii formați la streșinile și jgheaburile imobilelor.

- S-au cunoscut in urma cu mai bine de sapte ani, s-au placut si se iubesc si acum! Babi Minune si iubita lui au crescut impreuna din momentul in care au facut cunostinta si iata ca acum sunt parinti cu acte in regula.

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator. Acesta poate accesa functiile importante de configurare…

- La inceputul lunii martie la ROMEXPO are loc o noua editie Baby Boom Show – cel mai mare eveniment pentru parinti si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani. Asa cum si-a obisnuit publicul, Baby Boom vine si de aceasta daca cu peste 300 de brand-uri reprezentate, super oferte la mii de produse, cursuri,…

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- Iata ce este necesar sa ii invatati pe copii: 1. Separa "ce vrei" de "ce ai nevoie" Copilul nu poate separa inca lucrurile de care chiar are nevoie. De aceea, ajuta sa faceti impreuna doua liste: una cu ce are nevoie, ca haine, mancare, rechizite, iar cealalta cu lucrurile pe care si le doreste, dar…

- In prezent, usturoiul este considerat important datorita modului in care acesta poate ajuta la prevenirea a multiple boli.Remediu bun pentru infectii auriculare. Usturoiul este cunoscut pentru faptul ca ajuta la vindecarea infectiilor urechii la copii. Acesta actioneaza ca antibiotic natural, fara efecte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. “De la sfarsitul…

- NEWS ALERT Doi copii si un barbat, raniti intr-un incendiu la Cluj FOTO Incendiu intr-o localitate din judetul Cluj. Au fost raniti doi copii și un barbat, iar locuința in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale pentru stins incendii din Detașamentul Dej, o ambulanța SAJ și…

- Pompierii sibieni au fost chemati, miercuri, sa dea jos o tabla de 20 de metri patrati, de pe acoperisul unei gradinite, care risca sa cada pe copii, fiind desprinsa partial de vantul puternic, a informat Ramona Nistor, purtator de cuvant al ISU Sibiu. "Un echipaj de pompieri intervine…

- La jucarii, inainte! Așa iși spun cei care gandesc și creeaza cele mai inventive jucarii din lume. Dupa ce kendama și fidget spinner au innebunit copiii, acum, squishy promite sa dea dependența, dar nu numai celor mici.

- Ar putea o simpla vitamina sa ne fereasca de infecții și raceli? Nu, nu este vorba despre Vitamina C. Sigur, nu e nimic rau in a lua vitamina C. Insa un nou studiu, publicat in British Medical Journal, spune ca poate exista o anumita vitamina pe care o putem lua pentru a preveni racelile și infecțiile…

- Rusia este 'extrem de preocupata' de avansarea gruparii jihadiste Statul Islamic in Afganistan, unde s-au intensificat atacurile si atentatele, a afirmat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de AFP. 'Suntem extrem de preocupati de ceea ce se petrece in Afganistan si de cresterea influentei…

- O noua provocare de pe internet face victime in Statele Unite. Cel putin opt adolescenti au murit dupa ce s-au filmat in timp ce mancau detergent in capsule.Tinerii consuma produsele chimice pentru vizualizari pe internet si pentru ca, spun ei, acestea arata ca niste bomboane.

- Partida dintre ACS Poli Timișoara și FC Voluntari s-a jucat cu 250 de spectatori in tribune. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu mai vin pe stadionul "Dan Paltinișanu" il reprezinta și starea de degradare in care a ajuns arena. O parte dintr-o tribuna a stadionului a fost imprejmuita cu o banda…

- Pentru cei care intentioneaza sa urce pe varful Papusa din Iezer, Salvamont Arges ii atentioneaza ca la est de varf, spre Cascue, este formata o cornisa de peste 200 de metri lungime, de 2-3 metri latime,care poate pleca oricand. De pe varf, la numai 3-4 metri, daca sunteti neatenti, puteti deja sta…

- Femeia sustine ca dr. Georgeta Diaconu li s-a adresat pe un ton nepotrivit, iar in urma internarii au plecat acasa cu acelasi tratament pe care copilul il facea deja, fara alte explicatii suplimentare, dupa mai multe zile de spitalizare. „Stam vreo trei ore la triaj pana ne trimite sus la Sectia Neurologie,…

- Doua fetițe in varsta de doi ani au fost luate de catre reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) din propria familie din cauza condițiilor nefavorabile in care locuiau.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Gorj a cumparat o casa in Targu Jiu, cu 590.000 de lei. Aici va fi amenajat un centru de tip familial pentru 12 copii. Cladirea are opt camere, fondurile necesare achizi...

- Un incendiu violent a cuprins luni dupa amiaza o casa din localitatea Vasluiana Paltinis, comuna Bacesti. Doi copii, unul de trei ani si altul de un an si opt luni, au fost descoperiti in casa cu arsuri foarte grave.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre cazul unde o profesoara și 14 elevi au fost internați in spital dupa ce au fost intoxicați cu gaz lacrimogen. Astfel, doi copii au fost internați in secția reanimare, 12 copii in secția de pediatrie și un matur in secția terapie.

- Povestea incredibila a lui Leanne Shelton a inceput in anul 2014 cand l-a nascut pe fiul cel mare, Elwood. Dupa doar opt luni de la nastere a descoperit, impreuna cu soțul ei Graham, ca asteapta un nou copil. Surpriza extrem de mare a venit in momentul in care cei doi soti au realizat ca vor avea gemeni.

- Impatimitii de pescuit trebuie sa ia o pauza. Si asta pentru ca pina pe 31 ianuarie gheata va fi fragila, iar iesirea pe ea prezinta deja pericol, noteaza NOI.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada de 22-31 ianuarie sint prognozate intensificari ale formarii gheții in riurile,…

- Impatimitii de pescuit trebuie sa ia o pauza. Si asta pentru ca pina pe 31 ianuarie gheata va fi fragila, iar iesirea pe ea prezinta deja pericol, noteaza NOI.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada de 22-31 ianuarie sint prognozate intensificari ale formarii gheții in riurile,…

- Un caz cutremurator, unic in istoria SUA, a șocat intrega lume! Doi parinți și-au torturat constant cei 13 copii. Marturiile celor 13 suflete chinuite par ruppte din filmele horror. Orice greseala se lasa cu bataie si zile intregi petrecute in lanturi.

- Remediile din batrani sunt de multe ori sigure si eficiente. Insa nu toate, exista metode care ar putea face mai mult rau decat bine, cum ar fi frectiile cu spirt si otet in cazul febrei la copii, scrie prime.md.

- O noua moda online pune in pericol vietile a mii de adolescenti. Tinerii se filmeaza cand musca din capsule cu detergent si posteaza apoi totul pe internet. Cei mai multi dintre ei nu stiu ca produsele de curatare contin chimicale care ii pot ucide, daca ajung in stomac.

- Un nou trend si-a facut aparitia in randul tinerilor, dupa ce "Balena Albastra" si "Killfie" a facut ravagii printre acestia, ucigandu-i. De data aceasta, tinerii sunt provocati sa inghita capsule cu detergent. Conform The Telegraph, un nou trend a aparut in randul adolescentilor…

- O educatoare de la gradinita din Bucsani a fost diagnosticata cu tuberculoza, iar mai multi copii sunt în spital, suspectati ca au luat boala, se arata într-un comunicat remis luni de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dâmbovita.

- Orhideea este o floare foarte apreciata de multe persoane, dar pe cât este de frumoasa, pe atât de mult rau poate provoca. Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa în care locuiesc oameni nehotarâți, cu voința slaba. Pentru aceștia, orhideea funcționeaza…

- Zeci de farmacii si supermarketuri au continuat sa vanda lapte praf pentru bebelusi, contaminat cu salmonella, chiar si dupa ce producatorul a anuntat ca a retras de pe piata loturile infestate.

- O cunoscuta companie americana, care in Romania controleaza o treime din piata produselor de ingrijire pentru copii, a fost data in judecata, fiind acuzata ca nu a avertizat consumatorii ca anumite produse pot cauza cancer. Recent, compania a pierdut un alt proces intentat impotriva acesteia

- Fosta conducere a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt a cumparat patuturi in valoare de peste 4.000 de lei bucata pentru sectia de pediatrie. Pe langa faptul ca pretul rivalizeaza cu cel al paturilor matrimoniale de lux, patuturile nu intrunesc criterii de siguranta de baza, avand…

- In Romania, doi copii sunt abuzati in fiecare ora. E concluzia sumbra ce reiese din statisticile autoritatilor. Cifrele ar putea fi insa mult mai grave, pentru ca nu toate cazurile sunt semnalate. In continuare, foarte multi parinti nu considera ca o palma data copilului inseamna violenta. Victimele…