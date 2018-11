Atenţie, părinţi! Pericolul din capsulele de detergent lichid Sfaturi privind siguranta In cazul capsulelor de detergent lichid pentru rufe, va rugam sa respectati urmatoarele sfaturi pentru utilizarea lor in deplina siguranta: – Cititi intotdeauna eticheta

– Atunci cand atingeti capsulele de detergent lichid pentru rufe, asigurati-va ca aveti mainile uscate

– Nu perforati, rupeti sau taiati niciodata capsulele de detergent lichid pentru rufe

– Introduceti capsulele direct in cuva masinii de spalat rufe

– Asigurati-va intotdeauna ca punga sau cutia capsulelor este bine inchisa Nu lasati la indemana copiilor.

