Stiri pe aceeasi tema

- Formația de juniori sub 17 ani a gruparii CSJ Știința U Craiova a reușit o victorie foarte importanta sambata, pe stadionul „Aripile“, in etapa a 13-a de la Liga Elitelor U17. Trupa lui Radu Vitan s-a impus cu 6-4 in ...

- Pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal au fost date publicitatii programul si televizarile semifinalelor Cupei Romaniei. Partidele tur sunt programate in perioada 3-4 aprilie, in timp ce meciurile retur vor avea loc pe 23-25 aprilie. CFR Cluj, Universitatea Craiova, FC Viitorul si Astra Giurgiu sunt…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat miercuri ca partida de vineri, din deplasare, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, din etapa a doua a fazei play-off a Ligii 1 de fotbal, va fi una dificila, mentionand insa ca isi doreste maxim de la acest joc. ''Va fi un meci important,…

- Concordia Chiajna și FCSB se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- Dupa ce a arbitrat derbiul etapei a 23-a din Liga I, Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, arbitrul Ovidiu Hategan va fluiera in Liga Europa. Aradeanul a fost delegat de UEFA sa conduca partida dintre Celtic Glasgow si Valencia, programata ...

- Runda a 23-a a fost benefica pentru Universitatea Craiova, care si-a adjudecat toate cele trei puncte puse in derbiul cu CFR Cluj si a confirmat ca are motive sa spere la titlu. Acel 2-0 de duminica seara, de pe stadionul ...

- "Am ajuns la echipa care m-a dorit cu adevarat", a declarat vineri Carlos Fortes, noul atacant al Universitatii Craiova, la prezentarea sa oficiala, informeaza site-ul clubului din Liga I de fotbal. "Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici, la Craiova. A fost o luna foarte grea pentru mine,…

- Cea mai celebra blonda din localitatea gorjeana Scoarta, acuzata de fostul sau iubit italian, cu 33 de ani mai in varsta, ca i-a furat intai inima, apoi toata averea a fost reținuta marți seara și introdusa in arestul IPJ Gorj. Simona Daniela Margaian este acuzata de inșelaciune. ,,Este cercetata pentru…