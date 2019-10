Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – ANPC lanseaza mai multe propuneri pentru a proteja clienții bancilor de clauzele abuzive. Autoritatea propune și creșterea de 100 de ori a cuantumului amenzilor pentru instituțiile de credit. Bancile vor fi obligate sa le dea banii inapoi romanilor…

- Bancile vor fi obligate sa le dea banii inapoi romanilor carora o instanta le-a descoperit clauze abuzive in contractul de credit, arata o propunere lansata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Chiar si cei care nu s-au judecat cu bancile vor putea beneficia. Amenzile pentru…

- Conso, o platforma online de comparatii produse financiare din Romania, a introdus un serviciu care permite consumatorilor sa isi verifice online situatia inscrierii la Biroul de Credit, printr-o procedura simpla si rapida. Informatiile sunt obtinute in timp real de la Biroul de Credit si salvate in…

- Unul din cinci romani se afla in Biroul de Credit. Acea institutie care tine evidenta celor care au intarziat cu plata cel putin 30 de zile. Pentru multi insa, o simpla restanta s-a transformat intr-un cosmar. Desi si-au achitat ulterior ratele, nu stiau ca au ajuns pe lista rau-platnicilor. De mai…

- Bancile si retailerii din Romania pot oferi detinatorilor de carduri de credit Visa optiunea de plata in rateDetinatorii de carduri Visa din Romania vor fi primii din Europa care vor beneficia de o noua solutie oferita institutiilor financiare si comerciantilor, in cadrul unui proiect pilot,…

- Nu e o noutate faptul ca sistemul bancar carasean este delasator vizavi de securitate. A mai spus-o si Politia, ne-au aratat-o si hotii care au pradat sucursale bancare sau care au disparut cu tot cu bancomatele. Acum, oamenii legii revin si ne spun ca, incepand din luna martie, au fost cu…