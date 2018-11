Planeta Mercur va intra in retrogradare in zodia Sagetator pe data de 18 noiembrie 2018 și va merge in sens invers pana pe 1 decembrie, atunci cand va intra in zodia Scorpion, zodie pe care, de asemenea, o va tranzita in sens invers timp de 6 zile. In seara de 6 decembrie, Mercur iși reia mersul direct prin semnul Scorpion pana pe 13 decembrie, cand va intra in mers direct prin zodia Sagetator, zodie in care se afla și Jupiter, Marele Benefric al zodiacului. Mercur este planeta comunicarii, a negocierilor și a tranzacțiilor, iar atunci cand este retrograda, adica atunci cand merge aparent invers,…