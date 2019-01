Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere contextul regional respectiv declararea mai multor focare de gripa aviara inalt patogena subtipul H5, la pasari domestice in regiunile Hașcovo, Garvanovo, Malevo și Plovidiv din Republica Bulgaria și faptul ca Romania se afla pe una din principalele cai de migrație ale pasarilor salbatice…

- Managerul medical al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu", Dinu Florin Albu, a declarat, vineri, ca decizia Directiei de Sanatate Publica de a sista internarile este ”prematura, poate chiar pripita” pentru ca nu exista rezultatele finale ale analizelor.

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care da posibilitatea medicilor sa se retraga din activitate, la cerere, la varsta de 67 de ani, fara a li se afecta insa dreptul de a beneficia de pensie la momentul implinirii varstei de pensionare.Potrivit proiectului, medicii se…

- Medicii numara primele cazuri de gripa din acest sezon. Si, in plina campanie de imunizare, aflam ca serul din cabinetele medicilor de familie nu asigura protectie deplina. Patru tulpini ale virusului circula si in acest sezon. Iar vaccinul asigura protectie doar pentru trei dintre ele. Cine vrea un…

- Florin Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacol Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. "A spus ca se simte putin rau, a facut poze. (...) Stiu initial ca a fost afara, a spus ca ii este putin rau, iar in momentul…

- Creste numarul raportarilor privind infectiile dobandite in spitale Numarul raportarilor privind infectiile dobândite de pacienti în spitalele din România s-a dublat în ultimii doisprezece ani, ajungând de la peste zece mii în 2005, la aproape douazeci de…

- Dr. Livia Davidescu, medic oftalmolog, a reusit, impreuna cu colegii din tara, sa faca o lista cu medicii din Romania care au murit in timpul garzilor sau imediat dupa. Initiativa a pornit de la cazul medicului cardiolog din Arad care a decedat in timpul unei garzi. Doctorii cer parlamentarilor ca orele…

- Franta va construi un gard de-a lungul granitei cu Belgia, pentru a impiedica mistretii sa raspandeasca pesta porcina africana, virusul virulent care poate afecta cea mai mare industrie a porcilor din Europa, transmite Reuters.