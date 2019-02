Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca nu este corect ca beneficiarii de pensii sociale sa primeasca bani fara a fi contribuit deloc la sistemul public de pensii, precizand ca „trebuie sa facem ceva”.

- Schimbari majore pentru toata lumea! Tabel complet: afla cand vei iesi la pensie in functie de data nasterii si vechimea in munca Noua lege a pensiilor aduce modificari substantiale pe mai multe planuri. Astfel, proiectul le permite femeilor sa se pensionezze anticipat cu 5 ani de zile in cazul in care…

- FOTO – Arhiva Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta ca incepand cu data de 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1.265 lei, precizand ca persoanele care nu au avut punctaj la grupe vor avea parte de recalculari la pensie, scrie Mediafax. “Vom avea o lege a pensiilor. A fost aprobata in plenul Camerei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța ca începând cu data de 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1.265 lei, precizând ca persoanele care nu au avut punctaj la grupe vor avea parte de recalculari la pensie. “Vom avea o lege a pensiilor. A fost aprobata în…

- HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru saptamana 7 - 13 ianuarie. Va fi o luna buna pentru cele mai multe dintre zodii, iar pentru unele va veni cu provocari mari. HOROSCOP Berbec - atenționare mare. Atenție cum acționeaza,…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri la Antena 3 ca autoritațile trebuie sa aduca curriculumul școlar la varsta elevului.„Sunt cateva lucruri pentru anul urmator, incercam sa ne uitam la conținut, ma uit la curriculum, ma uit ca ai noștri copii cand merg intr-o scoala…

- Proiectul a fost postat pe site-ul Ministerului Muncii de la inceputul lunii decembrie. ”Se creeaza premizele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii si se doreste stimularea si cultivarea spiritului de economisire pentru batranete al fiecarui cetatean. Introducerea unei noi…

- Mai exact, senatorii au adoptat o hotarare potrivit careia nicio pensie nu va scadea dupa ce noua Lege a pensiilor va intra in vigoare, scrie kanald.ro. Astfel, toate pensiile vor fi recalculate. Daca insa dupa recalculare suma obtinuta va fi mai mica decat cea incasata in prezent, pensia…