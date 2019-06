Stiri pe aceeasi tema

- COD : GALBEN Valabil pana la ora 16:30 In Județul Maramures: Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Ruscova, Bistra, Stramtura, Repedea, Bocicoiu Mare, Ieud, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Petrova, Leordina, Șieu, Poienile Izei. Source

- COD GALBEN Valabill pana la ora 19:30 In zona: Județul Maramures: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Moisei, Saliștea de Sus, Ieud, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Șieu. Se vor semnala: frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa care vor depasi…

- Alerta de furtuna in Maramures:Cod portocaliu in zona Viseu de Sus, Moisei, Ieud, Sacel,Rozavlea și Viseu de Jos Cod portocaliu Valabil pana la ora 18:30 In zona : Județul Maramures: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Vișeu de Sus, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Stramtura,…

- Valabil pana la ora 18:30 Județul Maramures: Vișeu de Sus, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Stramtura, Ieud, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea, Dragomirești, Botiza, Șieu, Poienile Izei. Se vor semnala: ploi torentiale care vor depasi 35 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni…

- ACTUALIZARE: CODUL PORTOCALIU a fost extins pana la ora 22:10 Județul Maramures: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Repedea, Sacel, Bogdan Voda, Dragomirești; Se vor semnala : averse torențiale ce…

- In Anul Omagial al Satului Romanesc, Episcopia Maramuresului si Satmarului lanseaza un nou proiect intitulat “Drumul Catedralelor de lemn” din Maramures in cadrul caruia peste 50 de tineri vor porni in pelerinaj vreme de cinci zile, prin intermediul carutelor traditionale, la toate bisericile de lemn…

- Viata satelor din cuprinsul Romaniei a cunoscut in ultima vreme un amplu proces de depopulare in urma exodului atator romani, tineri si nu numai, in primul rand in marile centre, iar mai apoi in diaspora, din dorinta implinirii materiale si crearea unui context material mai bun. Biserica Ortodoxa, prin…

- Un nou caz de pesta porcina africana pe un fond de vanatoare din Maramures. Boala a fost confirmata la un porc mistret gasit decedat in fondul de vanatoare 19, Slatioara. Astfel, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-a reunit in sedinta extraordinara pentru aplicarea masurilor specifice si a…