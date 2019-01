Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca duminica traficul rutier va fi perturbat, in special in zona centrala a Bruxelles-ului si in Cartierul european, ca urmare a unui mars legat de repercusiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, un vulcan a erupt pe Insula Kuchinoerabu, aflata in sud-vestul prefecturii Kagoshima, fiind…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sunt anuntate proteste in regiunea Mons Borinage sudul Belgiei in data de 14 decembrie 2018, precum si la Bruxelles, in dupa amiaza zilei de 16 decembrie 2018.Se preconizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Regatul Belgiei ca angajatii companiei Aviapartner care opereaza pe aeroportul Bruxelles - Zaventem au intrat intr-o greva spontana pentru o durata nedeterminata, informeaza Agerpres. Potrivit…

